18°
22° 12°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 10 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Encuentro de Autos ClásicosEl BolsónEl Maitén
10 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega el Encuentro de Autos Clásicos, con una gran caravana hasta El Maitén

La pasión por los autos antiguos vuelve a la ruta: la Comarca será sede de un nuevo encuentro de vehículos clásicos el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. Habrá exposición y una caravana a El Maitén.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El rugido de los motores volverá a escucharse en la Comarca Andina. La Municipalidad de El Bolsón, a través de su área de Turismo, invita a participar del evento “Clásicos a la Ruta”, una cita imperdible para los amantes de los autos antiguos, la historia sobre ruedas y los paisajes patagónicos.

 

La propuesta se desarrollará durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

 

Sábado 22: Encuentro en El Bolsón

 

El punto de reunión será el Polideportivo Municipal, en la intersección de Castelli y Rivadavia, a partir de las 10 de la mañana.
Allí, los participantes podrán exponer sus vehículos, compartir anécdotas y disfrutar de un encuentro fierrero.

 

 

“Lo importante no es el estado del auto, sino la pasión que nos une”, remarcan desde la organización.

 

Domingo 23: Caravana hacia El Maitén

 

El domingo, la acción continúa con la gran caravana de autos clásicos, que partirá desde el Polideportivo de El Bolsón a las 9 hs, rumbo a El Maitén.
Será una oportunidad para recorrer la mítica Ruta 40 rodeados de montañas y la energía de los motores que hicieron historia.

 

 

 

O.P.

 

