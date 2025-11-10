Llega el Encuentro de Autos Clásicos, con una gran caravana hasta El Maitén

El rugido de los motores volverá a escucharse en la Comarca Andina. La Municipalidad de El Bolsón, a través de su área de Turismo, invita a participar del evento “Clásicos a la Ruta”, una cita imperdible para los amantes de los autos antiguos, la historia sobre ruedas y los paisajes patagónicos.

La propuesta se desarrollará durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

Sábado 22: Encuentro en El Bolsón

El punto de reunión será el Polideportivo Municipal, en la intersección de Castelli y Rivadavia, a partir de las 10 de la mañana.

Allí, los participantes podrán exponer sus vehículos, compartir anécdotas y disfrutar de un encuentro fierrero.

“Lo importante no es el estado del auto, sino la pasión que nos une”, remarcan desde la organización.

Domingo 23: Caravana hacia El Maitén

El domingo, la acción continúa con la gran caravana de autos clásicos, que partirá desde el Polideportivo de El Bolsón a las 9 hs, rumbo a El Maitén.

Será una oportunidad para recorrer la mítica Ruta 40 rodeados de montañas y la energía de los motores que hicieron historia.

