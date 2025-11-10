21°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El Maitén llama a familias solidarias para alojar y cuidar a niños y adolescentes

El Servicio de Protección de Derechos lanzó una convocatoria urgente para sumar hogares dispuestos a brindar acompañamiento y contención temporal a menores que necesitan un entorno seguro.
El Servicio de Protección de Derechos (SPD) de El Maitén anunció una convocatoria urgente de familias solidarias, con el objetivo de conformar una red de hogares dispuestos a brindar cuidados temporales a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones que requieren resguardo y acompañamiento.

 

Esta convocatoria busca personas o familias que puedan ofrecer un espacio de contención, afecto y cuidado mientras los equipos profesionales trabajan para garantizar los derechos y la seguridad de los menores.

 

 

Para más información o para sumarse a la convocatoria:

 

  • Teléfono/WhatsApp: 2945 33 4398

     

  • Correo electrónico: spd.maiten@gmail.com

     

 

O.P.

 

