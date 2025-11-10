El Maitén llama a familias solidarias para alojar y cuidar a niños y adolescentes

10 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
El Servicio de Protección de Derechos (SPD) de El Maitén anunció una convocatoria urgente de familias solidarias, con el objetivo de conformar una red de hogares dispuestos a brindar cuidados temporales a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones que requieren resguardo y acompañamiento.
Esta convocatoria busca personas o familias que puedan ofrecer un espacio de contención, afecto y cuidado mientras los equipos profesionales trabajan para garantizar los derechos y la seguridad de los menores.
Para más información o para sumarse a la convocatoria:
-
Teléfono/WhatsApp: 2945 33 4398
-
Correo electrónico: spd.maiten@gmail.com
O.P.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?