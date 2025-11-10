Chaparrones, viento del norte y temperaturas templadas para empezar la semana

El arranque de semana en la Comarca Andina llega con tiempo inestable y cielo variable, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes 10 de noviembre, la jornada estará marcada por chaparrones aislados durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin lluvias previstas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima, con vientos predominantes del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en horas de la tarde.

El inicio del día se presenta más tranquilo, con algunos ratos de sol y aire fresco. Pero con el avance de la jornada, el viento y la humedad podrían dar lugar a precipitaciones débiles.

Mañana: Chaparrones aislados, 11°C, viento leve del NO.

Tarde: Cielo nublado con probables lluvias, 18°C, ráfagas de 40 a 50 km/h.

Noche: Mayormente nublado, 12°C, sin lluvias previstas.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40% durante buena parte del día, disminuyendo hacia la noche.

Se celebra el Día de la Tradición

Este lunes también se conmemora el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro.

En toda la Argentina se recuerdan las costumbres y raíces criollas, con actividades culturales, bailes y comidas típicas que buscan mantener viva la identidad gaucha.

La fecha comparte espacio con otras efemérides: el Día del Dibujante, en honor a Alberto Breccia, y el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, impulsado por la UNESCO.

O.P.