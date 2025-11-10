18°
22° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNPrimaveraEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
10 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Chaparrones, viento del norte y temperaturas templadas para empezar la semana

El día arranca tranquilo y con algo de sol, pero la tarde podría traer viento y lloviznas aisladas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El arranque de semana en la Comarca Andina llega con tiempo inestable y cielo variable, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este lunes 10 de noviembre, la jornada estará marcada por chaparrones aislados durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin lluvias previstas.

 

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima, con vientos predominantes del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en horas de la tarde.

 

El inicio del día se presenta más tranquilo, con algunos ratos de sol y aire fresco. Pero con el avance de la jornada, el viento y la humedad podrían dar lugar a precipitaciones débiles.

 

  • Mañana: Chaparrones aislados, 11°C, viento leve del NO.

     

  • Tarde: Cielo nublado con probables lluvias, 18°C, ráfagas de 40 a 50 km/h.

     

  • Noche: Mayormente nublado, 12°C, sin lluvias previstas.

     

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40% durante buena parte del día, disminuyendo hacia la noche.

 

 

Se celebra el Día de la Tradición

 

Este lunes también se conmemora el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro.
En toda la Argentina se recuerdan las costumbres y raíces criollas, con actividades culturales, bailes y comidas típicas que buscan mantener viva la identidad gaucha.

 

La fecha comparte espacio con otras efemérides: el Día del Dibujante, en honor a Alberto Breccia, y el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, impulsado por la UNESCO.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo
4
 Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre
5
 Carmen Hernández QEPD
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -