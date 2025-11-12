Pronóstico del miércoles 12 de noviembre: Menos viento, más sol y temperaturas en ascenso

El amanecer llegó con unos 9 °C y sensación térmica cercana a los 10 °C, en un entorno de calma tras el paso de la inestabilidad del martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada sin lluvias, con cielos mayormente nublados por la mañana y momentos de sol entre nubes durante la tarde.

Viento presente, pero con menor intensidad

El viento continuará soplando desde el sector sudoeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente hacia el mediodía.

Durante la noche, la intensidad disminuirá a valores de 13 a 22 km/h, manteniendo la misma dirección.

La máxima prevista es de 14 °C, mientras que hacia la noche el termómetro podría descender hasta los 6 °C.

Índice UV alto al mediodía

Entre las 13 y las 15 hs, se espera un índice UV muy alto (8), por lo que el SMN recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protector solar incluso si el cielo se mantiene parcialmente nublado.

Detalle horario estimado

07:00 hs: 9 °C – parcialmente nuboso, calma.

11:00 hs: 14 °C – parcialmente nuboso, viento del oeste leve.

14:00 hs: 18 °C – nubes y claros, ráfagas de hasta 45 km/h.

20:00 hs: 15 °C – nubes y claros, descenso de temperatura.

23:00 hs: 10 °C – noche fresca y estable.

En el calendario: Día Mundial contra la Neumonía

Este 12 de noviembre también se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una fecha que busca concientizar sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad respiratoria que afecta especialmente a niños y adultos mayores.

Se promueven jornadas de vacunación, educación y acceso a tratamientos adecuados.

