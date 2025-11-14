Viernes primaveral: ¿Se viene un fin de semana para aprovechar al aire libre?

En la Comarca Andina amanece este viernes 14 de noviembre con un pulso primaveral. Ayer ya se había sentido ese alivio anticipado (pese a algunas ráfagas) y hoy la tendencia se consolida: el día empieza con nubes dispersas, sin chances de lluvia y con una tarde que promete ser la más agradable de la semana.

Un amanecer tranquilo y una tarde para aprovechar

Al comenzar la mañana, la Comarca se presenta parcialmente nublada, con temperatura cercana a los 11°C según el Servicio Meteorológico Nacional. Las estimaciones alternativas coinciden: entre las 7 y las 9, el cielo presenta nubes y claros, con una sensación térmica que acompaña los primeros movimientos del día.

El dato importante para quienes planifican actividades al aire libre es: no hay probabilidad de precipitaciones en ninguna franja del día. Tampoco se esperan ráfagas fuertes. El viento soplará leve desde el oeste, entre 7 y 12 km/h, lo que dejará un ambiente estable durante toda la jornada.

La tarde será la protagonista. El SMN anticipa una máxima de 23°C, aunque otros modelos sugieren que podría trepar a 24–25°C en los momentos de mayor radiación. El índice UV llegará a niveles altos hacia el mediodía, por lo que se recomienda protector en actividades prolongadas bajo el sol.

La noche volverá a refrescar, con 11°C previstos y un regreso a un cielo parcialmente nublado.

El fin de semana: bajan un poco las máximas, pero sigue el buen tiempo

El arranque del fin de semana no trae sobresaltos.

Sábado 15: parcialmente nublado, algo más fresco, con una máxima de 19°C y mínima de 6°C, y un 27% de probabilidad de precipitaciones que no compromete la jornada.

Domingo 16: cielo despejado durante la mañana y algo más de nubosidad por la tarde. Máxima de 20°C, mínima de 2°C, sin pronóstico de lluvias.

En resumen: tres días ideales para actividades al aire libre.

Efeméride del día: se conmemora el Día Mundial de la Diabetes

Este 14 de noviembre también se recuerda el Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la OMS para visibilizar una enfermedad que crece en todo el mundo. La fecha coincide con el nacimiento de Frederick Banting, creador junto a Charles Best de la idea que derivaría en el descubrimiento de la insulina.

O.P.