Miércoles inestable en la Comarca: Lloviznas, viento y descenso de temperatura

La Comarca Andina amanece con chances de precipitaciones que se mantendrán a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas serán determinantes para el operativo que continúa activo en El Pedregoso (Epuyén), donde brigadistas trabajan desde el lunes para contener el fuego en una zona de matorrales, pastizales y bosque nativo.

Miércoles húmedo, fresco y con viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por lloviznas por la mañana, paso a lluvias aisladas durante la tarde y la noche y viento persistente del oeste y suroeste.

Temperaturas

Amanecer: 5°C

Tarde: 15°C / 19°C según avance de nubosidad

Noche: 7°C / 13°C

Probabilidad de precipitaciones: 10–40% durante todo el día.

Viento

Mañana: 13–22 km/h del oeste

Tarde: 23–31 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h

Noche: continúa el mismo régimen de viento

Pronósticos alternativos coinciden en que el cielo se presentará cubierto hasta el mediodía, luego parcialmente nuboso, y un registro máximo previsto entre 19 y 21°C en las horas centrales, con ráfagas que podrían alcanzar los 44–50 km/h.

Impacto en el combate del incendio en El Pedregoso

El fuego permanece activo. Las ráfagas del sector oeste reactivaron focos en ambos flancos, aunque la cabeza del incendio continúa contenida en un cañadón sin avance significativo. Para este miércoles, el clima ofrece un escenario mixto.

Factores que podrían ayudar

Mayor humedad relativa prevista para hoy (55% mínima), favorable para disminuir la intensidad del fuego.

Chances de lluvias aisladas, que aunque débiles, aportan humedad al combustible vegetal.

Factores que complican

Ráfagas fuertes desde el mediodía (42–50 km/h).

Cielo parcialmente despejado en horas de la tarde, lo que puede aumentar la temperatura del combustible fino.

Las brigadas del SPMF, SNMF, ICE PN Lago Puelo y Bomberos Voluntarios continuarán desde temprano con refuerzo de líneas cortafuegos, enfriamiento de focos y trabajo coordinado con el helicóptero equipado con helibalde, que ayer realizó 72 lanzamientos.

Cómo sigue el día en la Comarca

La mañana se mantendrá con cielo cubierto y ambiente frío, favorable para quienes trabajan en el terreno del incendio. Sin embargo, la tarde será la clave del operativo, teniendo en cuenta el aumento del viento.

