Mujer golosa: le pidió el divorcio a su marido porque le comió una porción de torta

Una mujer decidió terminar su matrimonio de 25 años después que el marido se comiera su trozo de torta durante un viaje al valle de Shenandoah, en el este de EE.UU., para celebrar sus bodas de plata, según lo relató en una publicación realizada en la red social Reddit.



La mujer explicó que pidieron una torta de queso y banana para cenar. Él se comió su ración y ella, tras probarlo, dejó la suya en la heladera para tomarla con café al desayunar, informa RT.



Pero, al despertarse, descubrió que su porción no estaba, y entonces el hombre le dijo que de noche tuvo hambre y se la comió, pero que quedó un pedacito. "Estaba ahí, solo quedaba un bocado, ni siquiera un bocado completo", lamentó.



."Se me encogió el corazón. Había terminado de fingir que me conformaba con las migajas. Las migajas en esa caja vacía para llevar me parecieron en ese momento un símbolo de lo que obtengo de este matrimonio: sus migajas. Después de cuidar a este hombre, ser su criada, madre y objeto sexual durante 25 años, criar a sus hijos, ocuparme de su casa, de sus finanzas, de sus malditas citas médicas, ni siquiera puedo comerme mi maldito pastel de aniversario. Como con todo en la vida, me encargo del trabajo pesado y me quedo con lo que queda. Le he agradecido por darme migajas durante todo nuestro matrimonio", continuó, indica RT. "Como le dije, merezco a alguien que no solo no se coma mi torta, sino que la proteja y evite que nadie más se la coma. Y ya no quiero estar llena de migajas.

Fuente: Clarín