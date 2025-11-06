Vecinos evitaron un incendio mayor en una vivienda

Durante la tarde del miércoles, pasadas las 19:45 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibió una denuncia por un incendio en una vivienda del paraje Rincón de Lobos. Tras el toque de sirena, dos dotaciones partieron hacia el lugar.

Al llegar, los bomberos constataron que se trataba de un principio de incendio estructural en una de las paredes de la vivienda, el cual ya había sido contenido por los vecinos antes de su arribo. El personal realizó tareas de remoción de escombros y enfriamiento del sector afectado para evitar una posible reactivación del fuego.

También personal policial estuvo presente en el operativo, que finalizó sin heridos ni daños mayores.

Recomendaciones de prevención

Desde el cuartel recordaron la importancia de revisar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar zapatillas ni extensiones, y desconectar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, ya que estos suelen ser los principales causantes de incendios domiciliarios.

O.P.