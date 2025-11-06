20°
23° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 06 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloJunta vecinalLas GolondrinasIván Fernández
06 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Las Golondrinas tiene nueva Junta Vecinal: Buscan soluciones para el agua, la limpieza y la iluminación

El intendente Iván Fernández y la secretaria de Obras Públicas, Jimena Benítez Ocampo, recibieron a la comisión encabezada por Leticia Bourdet para coordinar acciones y fortalecer la respuesta a las demandas del paraje.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, encabezó junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Jimena Benítez Ocampo, un encuentro con los integrantes de la recientemente conformada Junta Vecinal de Las Golondrinas, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos del paraje.

 

Durante la reunión, Fernández agradeció el compromiso de los vecinos que asumieron esta nueva responsabilidad y entregó diplomas de reconocimiento a cada integrante, oficializando la conformación de la comisión.

 

Los representantes vecinales aprovecharon la ocasión para plantear diversas inquietudes y prioridades, entre ellas el histórico problema del abastecimiento de agua, la necesidad de continuar con los trabajos de desmalezado y la instalación de nuevas luminarias públicas en distintos callejones de la zona.

 

Desde el Ejecutivo municipal se explicó la nueva dinámica de comunicación y coordinación que se impulsa con las juntas vecinales, remarcando la importancia de este canal directo de diálogo para mejorar la respuesta a los reclamos y necesidades barriales.

 

 

En relación con la problemática del agua, el jefe comunal aseguró que el Municipio gestiona obras hídricas estructurales y refuerza las acciones ante la cercanía del verano, mientras se espera el arribo de recursos provinciales para avanzar con soluciones de fondo.

 

“Contar con una junta vecinal formalmente constituida nos permite mejorar la articulación y responder con mayor eficacia a las demandas del barrio, tal como lo venimos haciendo con otras juntas fortalecidas en esta gestión”, señaló el intendente.

 

 

La Junta Vecinal de Las Golondrinas quedó integrada por:
Presidenta: Leticia Bourdet – Vicepresidente: Alfredo Héctor Luenzo – Secretario: Julián Alí Delaunay – Tesorero: Nahuel Campanari – Vocales: Claudia Pía, Eduardo Angeleri, Alejandra Rispoli, Sandra Buhl y Mario Fernández – Revisores de Cuentas: Adriana Bastón, Jorge Giordano y Sofía Tezza.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un padre sin consuelo: fue a visitar a su hija estudiante y la encontró muerta
2
 "La 10": El food truck de Iris que conquista Esquel y apunta a la Plaza del Cielo
3
 Fin de Temporada: Los tulipanes de Trevelin se despiden con doble "lluvia de pétalos"
4
 La Corte Suprema acepta la demanda de Chubut por Hidroeléctrica Futaleufú
5
 "Estoy contando los días para medirme con los mejores"
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Muestra anual del EPJA y Semana Global del Emprendedorismo: "Juntos contribuimos"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -