Las Golondrinas tiene nueva Junta Vecinal: Buscan soluciones para el agua, la limpieza y la iluminación

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, encabezó junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Jimena Benítez Ocampo, un encuentro con los integrantes de la recientemente conformada Junta Vecinal de Las Golondrinas, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos del paraje.

Durante la reunión, Fernández agradeció el compromiso de los vecinos que asumieron esta nueva responsabilidad y entregó diplomas de reconocimiento a cada integrante, oficializando la conformación de la comisión.

Los representantes vecinales aprovecharon la ocasión para plantear diversas inquietudes y prioridades, entre ellas el histórico problema del abastecimiento de agua, la necesidad de continuar con los trabajos de desmalezado y la instalación de nuevas luminarias públicas en distintos callejones de la zona.

Desde el Ejecutivo municipal se explicó la nueva dinámica de comunicación y coordinación que se impulsa con las juntas vecinales, remarcando la importancia de este canal directo de diálogo para mejorar la respuesta a los reclamos y necesidades barriales.

En relación con la problemática del agua, el jefe comunal aseguró que el Municipio gestiona obras hídricas estructurales y refuerza las acciones ante la cercanía del verano, mientras se espera el arribo de recursos provinciales para avanzar con soluciones de fondo.

“Contar con una junta vecinal formalmente constituida nos permite mejorar la articulación y responder con mayor eficacia a las demandas del barrio, tal como lo venimos haciendo con otras juntas fortalecidas en esta gestión”, señaló el intendente.

La Junta Vecinal de Las Golondrinas quedó integrada por:

Presidenta: Leticia Bourdet – Vicepresidente: Alfredo Héctor Luenzo – Secretario: Julián Alí Delaunay – Tesorero: Nahuel Campanari – Vocales: Claudia Pía, Eduardo Angeleri, Alejandra Rispoli, Sandra Buhl y Mario Fernández – Revisores de Cuentas: Adriana Bastón, Jorge Giordano y Sofía Tezza.

