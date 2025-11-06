Hantavirus en Corcovado: la mujer internada evoluciona favorablemente

El pasado 22 de octubre se confirmó un caso de hantavirus en la localidad de Corcovado.

Tras días de internación y tratamiento especializado en el Hospital Zonal de Esquel, se activó el protocolo que implica aislamiento para las personas cercanas tanto de la paciente, como para los profesionales encargados de darle atención.

Según precisó el doctor Emiliano Biondo en diálogo con Red43, la paciente, la mujer que se encontraba en estado crítico, presenta una evolución favorable.

El profesional también aclaró que hasta el momento no se han detectado nuevos casos ni personas contagiadas por contacto estrecho.

Los procedimientos implican también la investigación del lugar donde se dio el contagio, como un tiempo de aislamiento preventivo y la difusión de los mecanismos sanitarios a la hora de trabajar en espacios donde haya circulación de los animales que contagian la peligrosa enfermedad.

SL