Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

La mitad de semana se presenta con menos calor y más viento

La jornada empieza estable y más agradable, aunque hacia la tarde se prevén ráfagas intensas y aumento de nubosidad.
El día comienza con 14 a 17°C, nubes y claros y viento moderado del oeste, que desde temprano ya deja registros entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h hacia media mañana.

 

El ambiente se mantiene agradable tras un martes caluroso y ventoso que dejó sensación térmica elevada en varios puntos de la Comarca. Hoy, en cambio, el sol aparece filtrado y el cielo seguirá variable.

 

Tarde: vuelve el viento fuerte 

 

El SMN prevé una tarde mayormente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 24–25°C.
Lo más importante será el viento:

 

  • Oeste, sostenido entre 23 y 31 km/h,

     

  • Ráfagas intensas de 42 a 50 km/h,

     

  • Y momentos donde podrían superar los 55 km/h.

     

Este escenario obliga a seguir de cerca la evolución del incendio en la zona de El Turbio, que continúa activo y con sectores de difícil acceso. Las condiciones, si bien no son extremas como ayer, siguen siendo delicadas por la combinación de viento y baja humedad.

 

Noche fresca y estable

 

La noche se presentará mayormente nublada, con temperaturas cerca de los 15°C y viento persistente del oeste, con ráfagas que podrían mantenerse alrededor de 40–50 km/h. Hacia la medianoche el cielo tenderá a despejarse y el viento bajará su intensidad.

 

 

Efemérides del 10 de diciembre: Democracia, Derechos Humanos y Derechos de los Animales

 

Este miércoles también está marcado por una fecha profundamente significativa para el país y el mundo:

 

Día de la Restauración de la Democracia

 

Se conmemora el retorno institucional de 1983 y el período democrático más extenso en la historia argentina. Fue establecido por la Ley 26.323.

 

Día Internacional de los Derechos Humanos

 

Fecha en la que se recuerda la aprobación en 1948 de la Declaración Universal, el documento más traducido del mundo.

 

Día Internacional de los Derechos de los Animales

 

Se promueve la concientización sobre su protección, su derecho a la vida, la libertad y a no ser sometidos a dolor innecesario.

 

 

 

