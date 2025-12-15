¿Dónde está la primavera? Lluvia, frío y viento marcan el último lunes antes del verano

Esta mañana comenzó con una lluvia débil en partes de la Comarca, y aunque las temperaturas están por debajo de lo esperado para esta época del año, la lluvia trajo un alivio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente nublada, con vientos moderados del sector oeste, ráfagas que alcanzarán hasta 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 40-70% durante la mañana, con lluvias más aisladas hacia la tarde (10-40%).

Pronóstico por horarios

Mañana (7 AM - 12 PM) : Lluvias débiles y cielos cubiertos. Temperatura de 6°C, sensación térmica de 9°C. Los vientos estarán entre 32 y 41 km/h, predominando del Oeste.

Tarde (12 PM - 5 PM) : El cielo continuará mayormente nublado. La temperatura ascenderá a los 12°C, pero la sensación será más fresca debido al viento que soplará con fuerza del suroeste. Las lluvias serán menos frecuentes, pero se mantienen las probabilidades de precipitación.

Noche (6 PM - 12 AM): La noche llega con cielos parcialmente nublados y temperaturas de alrededor de 9°C. El viento persistirá a una intensidad moderada, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Impacto del clima en los incendios

Aunque las condiciones no son las típicas de la primavera, la lluvia caída durante el fin de semana fue un factor positivo en el combate del incendio forestal en el sector de Loma de la Chancha, cerca del Río Turbio. Gracias a las precipitaciones, lograron contener la propagación del fuego, que venía afectando a la zona desde el lunes 1° de diciembre.

Efemérides del día: un toque cultural

Hoy, 15 de diciembre, también se celebran dos efemérides muy particulares: el Día del Esperanto, en honor al creador de este idioma universal, Ludwik Zamenhof, y el Día Mundial del Otaku, para las personas apasionadas del manga y el anime.

O.P.