Una universidad chubutense dicta una particular diplomatura sobre la muerte y los cementerios

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) abrió la inscripción a una propuesta académica poco habitual: la Diplomatura Universitaria en Estudios sobre la Muerte y los Cementerios, una formación de posgrado con modalidad totalmente virtual, que podrá cursarse desde cualquier punto del país y también desde el exterior.

Se trata de una de las pocas ofertas universitarias en América Latina dedicadas específicamente al abordaje social, histórico y cultural de la muerte y los espacios funerarios. La diplomatura será dictada por tercera vez por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, con sede en Comodoro Rivadavia, y tendrá una carga horaria total de 190 horas, distribuidas en ocho seminarios a lo largo de aproximadamente siete u ocho meses durante 2026.

Desde la universidad informaron que la propuesta está orientada a quienes deseen analizar la muerte desde un enfoque científico, humanista, interdisciplinario y respetuoso, alejándose de miradas superficiales o meramente simbólicas. El dictado estará a cargo de un equipo especializado en la temática, con trayectoria académica e investigativa.

La dirección de la diplomatura está a cargo de Cristina Barile, profesora de Historia por la UNPSJB y doctora por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), además de coautora del libro Morir no es poco. Estudios sobre la muerte y los cementerios. La acompañan Celeste Castiglione como co-directora y Romina Rossi como coordinadora académica, junto a un comité académico asesor.

Castiglione es investigadora del Conicet, licenciada en Sociología y Ciencia Política por la UBA y autora del libro Cementerios y migraciones: memorias, espacios funerarios y otras historias de la provincia de Buenos Aires. También integra el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Durante la última colación de egresados, en la que se graduaron 35 diplomados, desde la organización manifestaron que “la muerte sigue siendo un tabú en el sur de América Latina”, a diferencia de otras culturas donde forma parte del entramado social. En ese sentido, subrayaron que el estudio de la muerte permite comprender mejor las formas de vida y los vínculos sociales, siempre desde una perspectiva académica rigurosa.

Modalidad de cursado y plan de estudios

La diplomatura se dicta a través de un campus virtual, con clases los viernes de 18 a 21 y los sábados de 10 a 13. Además, los encuentros quedan grabados, lo que permite cursar de manera asincrónica.

El plan de estudios incluye los seminarios: La muerte como problema de investigación, Antropología de la muerte, Rituales funerarios, Morir en Occidente, Morir en Oriente, Muerte, política y sociedad, Tanatoturismo y cementerios, y un Seminario de Investigación para la elaboración del Trabajo Integrador Final.

Inscripción y requisitos

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026, mientras que la inscripción formal se realizará entre el 13 de febrero y el 13 de marzo. El inicio de clases está previsto para el 20 de marzo de 2026.

La diplomatura está dirigida a egresados universitarios y terciarios de carreras de al menos cuatro años (como Historia, Trabajo Social, Comunicación, Psicología, Educación, Antropología, Turismo, Derecho y Ciencias de la Salud), así como también a profesionales vinculados a la gestión y administración de cementerios.

El valor de la matrícula es de $32.400, a abonar antes del 13 de marzo, mientras que el costo de las cuotas mensuales será informado oportunamente.

O.P.