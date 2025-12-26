Honduras: Nasry Asfura fue declarado presidente electo en un clima de fuerte polarización política

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró oficialmente a Nasry “Tito” Asfura como presidente electo tras las elecciones generales realizadas el 30 de noviembre, en un escenario marcado por tensiones políticas, denuncias de irregularidades y una profunda división social que arrastra el país desde el golpe de Estado de 2009.

Asfura, dirigente del Partido Nacional, se dirigió a la ciudadanía a través de un mensaje televisado en vísperas de la Navidad, donde convocó a un proceso de reconciliación nacional, unidad y paz. “Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña”, expresó el mandatario electo.

Elecciones cuestionadas y reclamos de la oposición

La proclamación del CNE se produjo luego de un proceso electoral atravesado por fallas técnicas, inconsistencias en actas y recuentos especiales, lo que alimentó las críticas de sectores opositores. Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que finalizó en segundo lugar, reclamó una revisión “voto por voto”, solicitud que finalmente no prosperó.

Por su parte, Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) y figura cercana a la presidenta saliente Xiomara Castro, rechazó los resultados oficiales y desconoció la legitimidad del escrutinio. Estas posiciones reflejan la persistente fractura política y social que atraviesa Honduras desde hace más de una década.

Con el 40,26 % de los votos, Asfura logró imponerse en una contienda cerrada, consolidando el regreso del Partido Nacional al Ejecutivo tras el interregno que significó el gobierno de Castro, el primero de signo progresista luego de años de hegemonía conservadora.

Continuidad del Partido Nacional y antecedentes históricos

La asunción de Nasry Asfura, prevista para el 27 de enero de 2026, lo convertirá en el quinto presidente del Partido Nacional desde la reinstauración democrática en 1980. Antes ocuparon el cargo Rafael Callejas, Ricardo Maduro, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, este último recordado por haber impulsado una reelección presidencial en abierta contradicción con la Constitución, hecho que generó fuertes controversias internas e internacionales.

En contraste, el Partido Liberal gobernó en cuatro períodos, siendo el último el de Manuel Zelaya, derrocado en 2009. El gobierno saliente de Xiomara Castro representó un breve viraje político hacia la izquierda, con Zelaya manteniendo un rol activo como asesor y figura de influencia en el oficialismo.

En su mensaje final, Asfura citó al escritor Froylán Turcios y su célebre frase de La oración del hondureño: “Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací”, buscando transmitir un tono conciliador en un país atravesado por desconfianza institucional y enfrentamientos políticos.

