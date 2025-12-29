22°
24° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina MuseosEl Hoyo
29 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Museos de la Comarca Andina participaron de una capacitación provincial

La jornada reunió a equipos de museos y espacios culturales de las cinco localidades de la Comarca Andina, con instancias de capacitación técnica, intercambio de experiencias y un taller participativo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut impulsó en los últimos días una jornada de Fortalecimiento Técnico para Museos de la Comarca Andina, que se desarrolló en la localidad de El Hoyo y reunió a equipos de museos y espacios culturales de las cinco localidades.

 

La iniciativa, organizada a través de la Subsecretaría de Cultura, tuvo como objetivo fortalecer capacidades técnicas, actualizar procedimientos de gestión y promover el trabajo colaborativo entre instituciones culturales del ámbito público y privado.

 

La actividad estuvo a cargo de la museóloga Irina Svoboda, quien coordinó una jornada de intercambio técnico y un taller participativo que se extendió a lo largo de todo el día. Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias, analizaron problemáticas comunes y reflexionaron sobre desafíos actuales vinculados a la gestión, conservación y puesta en valor de los museos de la Comarca.

 

 

Como resultado del trabajo colectivo, se acordó el envío de material complementario para los equipos participantes. Este material incluirá un kit de bibliografía especializada y un documento en formato PDF que reunirá las principales conclusiones, herramientas prácticas y aportes surgidos durante la capacitación, con el fin de que puedan ser aplicados en cada espacio cultural.

 

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta jornada marcó el primer encuentro del Programa de Fortalecimiento de Museos, una política cultural que continuará implementándose durante 2026. El programa busca acompañar, profesionalizar y consolidar la gestión del patrimonio cultural en todo el territorio chubutense, fortaleciendo el rol de los museos como espacios de identidad, memoria y construcción comunitaria.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
5
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -