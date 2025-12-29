Museos de la Comarca Andina participaron de una capacitación provincial

El Gobierno del Chubut impulsó en los últimos días una jornada de Fortalecimiento Técnico para Museos de la Comarca Andina, que se desarrolló en la localidad de El Hoyo y reunió a equipos de museos y espacios culturales de las cinco localidades.

La iniciativa, organizada a través de la Subsecretaría de Cultura, tuvo como objetivo fortalecer capacidades técnicas, actualizar procedimientos de gestión y promover el trabajo colaborativo entre instituciones culturales del ámbito público y privado.

La actividad estuvo a cargo de la museóloga Irina Svoboda, quien coordinó una jornada de intercambio técnico y un taller participativo que se extendió a lo largo de todo el día. Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias, analizaron problemáticas comunes y reflexionaron sobre desafíos actuales vinculados a la gestión, conservación y puesta en valor de los museos de la Comarca.

Como resultado del trabajo colectivo, se acordó el envío de material complementario para los equipos participantes. Este material incluirá un kit de bibliografía especializada y un documento en formato PDF que reunirá las principales conclusiones, herramientas prácticas y aportes surgidos durante la capacitación, con el fin de que puedan ser aplicados en cada espacio cultural.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta jornada marcó el primer encuentro del Programa de Fortalecimiento de Museos, una política cultural que continuará implementándose durante 2026. El programa busca acompañar, profesionalizar y consolidar la gestión del patrimonio cultural en todo el territorio chubutense, fortaleciendo el rol de los museos como espacios de identidad, memoria y construcción comunitaria.