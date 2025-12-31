MTV apaga sus señales musicales este 31 de diciembre y marca el fin de una era en la televisión

Este 31 de diciembre no solo se despide el año: también llega a su fin una etapa histórica de la televisión. MTV cerrará de manera definitiva sus señales musicales, entre ellas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s y otros canales dedicados exclusivamente a la emisión continua de videoclips, según confirmó Paramount Global.

La decisión marca el apagón final de los canales musicales lineales de MTV, un formato que durante décadas fue sinónimo de juventud, tendencias y cultura pop.

El motivo del cierre: el streaming como camino

De acuerdo con la compañía, el cierre de estas señales responde a una estrategia para concentrar los contenidos musicales en plataformas digitales, donde la audiencia fue migrando de forma sostenida en los últimos años.

A partir de 2026, la música de MTV seguirá disponible exclusivamente a través de servicios de streaming como Paramount+ y Pluto TV, consolidando el abandono definitivo de la televisión tradicional como principal vía de consumo musical.

MTV y la revolución del videoclip

Desde su lanzamiento en 1981, MTV cambió para siempre la manera de consumir música. La combinación de sonido e imagen convirtió al videoclip en una herramienta central para la industria discográfica y en un nuevo lenguaje cultural.

La señal fue fundamental para impulsar las carreras de artistas que marcaron generaciones y definió estilos musicales, estéticos y sociales durante las décadas de los 80, 90 y los primeros años del 2000.

Durante años, el lema “Music Television” fue literal: la programación estaba dominada por videos musicales que mantenían a millones de personas frente al televisor.

Un referente generacional que definió época

MTV no solo difundió música: construyó identidad generacional. Sus programas, conductores y rankings musicales funcionaron como una brújula cultural para distintas generaciones.

Para muchos espectadores, MTV fue la puerta de entrada a nuevos sonidos, bandas y artistas, pero también a una forma distinta de entender la moda, el lenguaje audiovisual y la cultura juvenil.

El declive de la televisión lineal

El cierre de las señales musicales de MTV refleja un fenómeno más amplio: la caída del consumo de televisión lineal frente al crecimiento del contenido bajo demanda.

La posibilidad de elegir qué ver, cuándo y dónde aceleró el desplazamiento de los canales tradicionales, especialmente entre los públicos más jóvenes, un proceso que hoy se vuelve irreversible.

La música sigue, el formato cambia

Aunque la música de MTV seguirá viva en el entorno digital, el apagón de sus señales musicales simboliza el cierre de una de las etapas más emblemáticas de la historia televisiva.

Este 31 de diciembre, MTV se despide de la pantalla tal como la conocieron millones de espectadores, confirmando que el streaming ya no es el futuro, sino el presente del consumo audiovisual.

O.P.