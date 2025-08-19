“El Susurro del Maitén”: Invitan a taller de cestería con fibras nativas

El Parque Nacional Lago Puelo celebra la Semana del Árbol Nativo con una propuesta que combina naturaleza, arte y tradición. El próximo sábado 23 de agosto a las 11 hs, el parque ofrecerá la charla-taller “El Susurro del Maitén”, una experiencia para conocer y conectar con los árboles nativos del bosque andino patagónico.
Reconectarse con la naturaleza a través del arte
La actividad invita a las personas a crear su propio dije o amuleto utilizando ramitas de maitén, un árbol emblemático de la zona protegido por el parque. La propuesta busca fomentar el conocimiento sobre la flora nativa y promover un vínculo respetuoso y creativo con el entorno natural.
El taller estará a cargo de Florencia Ortiz, tejedora de fibras y creadora de Cestería Atávica.
-
Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 11 hs
-
Lugar: Centro de visitantes del Parque Nacional Lago Puelo
-
Duración estimada: 2 horas
-
Qué llevar: tijera común
O.P