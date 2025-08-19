10°
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

“El Susurro del Maitén”: Invitan a taller de cestería con fibras nativas

En el marco de la Semana del Árbol Nativo, invitan a crear dijes y amuletos con fibras de maitén en un taller a cargo de la tejedora Florencia Ortiz.
El Parque Nacional Lago Puelo celebra la Semana del Árbol Nativo con una propuesta que combina naturaleza, arte y tradición. El próximo sábado 23 de agosto a las 11 hs, el parque ofrecerá la charla-taller “El Susurro del Maitén”, una experiencia para conocer y conectar con los árboles nativos del bosque andino patagónico.

 

Reconectarse con la naturaleza a través del arte

La actividad invita a las personas a crear su propio dije o amuleto utilizando ramitas de maitén, un árbol emblemático de la zona protegido por el parque. La propuesta busca fomentar el conocimiento sobre la flora nativa y promover un vínculo respetuoso y creativo con el entorno natural.

 

 

El taller estará a cargo de Florencia Ortiz, tejedora de fibras y creadora de Cestería Atávica.

 

  • Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 11 hs

     

  • Lugar: Centro de visitantes del Parque Nacional Lago Puelo

     

  • Duración estimada: 2 horas

     

  • Qué llevar: tijera común

     

 

