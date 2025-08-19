De la “primavera” al invierno en horas: Este martes regresan las lluvias y anuncian nieve en la montaña

Después de un lunes con temperaturas agradables y un aire casi primaveral, la Comarca Andina amaneció este martes 19 de agosto con un escenario completamente distinto: lloviznas, bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas en sectores de alta montaña.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por precipitaciones persistentes y un marcado descenso térmico.

Pronóstico para este martes 19 de agosto en la Comarca Andina

Mañana: lluvias, con una temperatura de 7 °C. Vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Tarde: lluvias y nevadas en zonas altas, con una máxima de apenas 6 °C. Viento del sudoeste con la misma intensidad y ráfagas fuertes.

Noche: lluvias y algunas nevadas aisladas en la cordillera, con una mínima de 2 °C. Los vientos disminuirán levemente, entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas todavía pueden hacerse sentir.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante gran parte del día, lo que anticipa una jornada húmeda y con condiciones invernales.

Efemérides del 19 de agosto

Además del pronóstico del tiempo, la fecha trae consigo algunas conmemoraciones de interés:

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria , en homenaje a trabajadores y trabajadoras que dedican su vida a salvar a otros, muchas veces en contextos de crisis y conflictos.

Día Mundial de la Fotografía , en recuerdo de la presentación del daguerrotipo por parte de Louis Daguerre en 1839, hecho que dio origen a la fotografía moderna.

Día Mundial del Orangután, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de proteger a esta especie en peligro de extinción.

