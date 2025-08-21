Susto: Fuego en chimenea afectó el interior de una vivienda

Comenzando la noche del miércoles, Bomberos Voluntarios de El Bolsón atendieron un llamado de emergencia por un incendio en una chimenea de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno, entre Balcarce y Ángel del Agua.

Según informaron desde el cuartel, el aviso llegó alrededor de las 19:45 horas a través del 911, y al llegar al lugar, el personal procedió a trabajar sobre la chimenea, bajar su temperatura y ventilar el domicilio, ya que el humo había afectado varios espacios internos de la vivienda.

Una vez controlada la situación, los bomberos retiraron los restos de ollín acumulado en el interior de la chimenea, asegurando que no quedara material combustible. Afortunadamente, la estructura de la vivienda no sufrió daños y no hubo personas heridas.

En el lugar también se hizo presente personal policial.

Foto: Gentileza Fabián Balasz

O.P