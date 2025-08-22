“Espejo Retro”: La muestra de Mauricio Pettinaroli se expone en El Bolsón

La serie de pinturas “Espejo Retro”, del artista Mauricio Pettinaroli, se puede visitar a partir del martes 19 de agosto en el edificio ubicado en San Martín 2650, con entrada gratuita y horarios de 9 a 21 h todos los días. La muestra cuenta con la curaduría de Aurelio García y está organizada por el Departamento de Arte y Cultura de la Subsecretaría de Extensión de la UNRN Sede Andina.

Una antología de universos paralelos

Según el curador, se trata de una “muestra antológica que es retrovisión de un mundo loco de obras inquietas, desveladas, que abarca ya una vida de trazos, de marcas, de pinceladas. Hijas todas de una mano maestra, de una mente que sueña y de una mirada que entrega espejos, sueños, fiestas y tragedias. Pintar la aldea, la comarca es pintar el planeta según la tradición. Mauricio pinta eso y agrega dimensiones donde podemos asomar la cabeza para ver universos paralelos no menos locos. El futuro espera nuevos portales, nuevas piezas, nuevas aventuras para ver”.

Sobre el artista

Mauricio Pettinaroli nació en 1969 en Junín, Buenos Aires. Se formó en artes plásticas con orientación en dibujo en la Universidad de La Plata y reside en El Bolsón desde el año 2000. Desde 2009 es docente de Dibujo y Lenguaje Visual en la UNRN.

Su trayectoria abarca la ilustración, los retratos, la pintura, el grabado, el muralismo, así como otras actividades como construcción natural, teatro, animación y fotografía estenopeica. En los últimos tiempos, incorporó a su obra la creación de máscaras a partir de papel.

O.P