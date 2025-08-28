15°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
La localidad de El Hoyo se promociona en 30 pantallas de Bariloche

Videos turísticos de El Hoyo se proyectan en 30 pantallas de Bariloche como parte de un convenio que busca fortalecer el corredor turístico entre ambas localidades.
En el marco de un acuerdo firmado entre los intendentes de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y de El Hoyo, César Salamín, se están difundiendo videos institucionales de la localidad chubutense en 30 pantallas estratégicamente ubicadas en la ciudad más poblada de Río Negro.

 

El convenio contempla acciones conjuntas de promoción turística, con el objetivo de generar mayor flujo de visitantes, reservas en alojamiento, gastronomía y parques temáticos, así como visibilizar los atractivos naturales de ambas localidades.

 

 

El acuerdo también incluye planes de trabajo interrelacionados para la temporada estival y los próximos años, con el fin de consolidar la cooperación entre Bariloche y El Hoyo y fortalecer los lazos entre ambos destinos turísticos, promoviendo la región como un corredor integral de naturaleza, recreación y cultura.

 

 

O.P

 

