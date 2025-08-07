Se incendió una camioneta en Villa del Lago

Este miércoles, pasadas las 17:25 hs, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo respondieron a un llamado de emergencia por un incendio vehicular en la zona de Villa del Lago, específicamente sobre el Callejón Golondrinas.

Según informó el cuartel, al llegar al lugar el personal constató que una camioneta se encontraba en llamas y trabajó de inmediato en la extinción del fuego, logrando controlar la situación y evitando que el incendio se propagara o causara mayores daños.

El operativo estuvo a cargo del Suboficial Principal Jorge Calfulef, quien encabezó la intervención.

O.P