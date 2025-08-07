En una trágica jornada durante un safari de caza en Sudáfrica, un empresario millonario estadounidense, identificado como Asher Watkins, encontró la muerte de manera repentina y brutal tras ser corneado por un búfalo del Cabo. Este desafortunado incidente ocurrió mientras Watkins, un comerciante conocido por su asociación con el Watkins Ranch Group y su relación con el exclusivo Briggs Freeman Sotheby’s International Realty, exploraba las tierras silvestres de la Concesión Bambisana en la provincia de Limpopo.

Acompañado por un cazador profesional y un guía local del grupo CV Safaris, Watkins se internó en el desempeño de una caza hasta que fue sorprendido por el imponente animal. Con un peso increíble de 1,3 toneladas, el búfalo se lanzó a una velocidad asombrosa de 56 kilómetros por hora, impactando fatalmente contra el empresario de 52 años antes de que pudiera reaccionar.

El búfalo del Cabo, cuyo apodo "Muerte Negra" refleja su notoriedad y estampa, permaneció oculto en la densa vegetación, sin ser detectado hasta el momento de su mortal carrera. Estos animales son frecuentemente señalados por su temeraria rapidez y fuerza, siendo responsables de una significativa cantidad de muertes y seria reputación de peligro, una clase de adversario que no otorga tiempo para errores.

El equipo de CV Safaris, incluyendo al representante Hans Vermaak, comunicó la pena que embarga a la organización ante esta pérdida irreparable. Vermaak, quien estaba presente durante el infeliz evento, comentó: "Con profunda tristeza y corazones pesados confirmamos la muerte trágica de nuestro cliente y amigo Asher Watkins de Estados Unidos". La compañía recordó a Watkins como alguien que amaba la aventura y cuya vida fue cegada repentinamente por uno de los animales más dominantes de África.

Esta tragedia no solo dejó un vacío en la empresa de Watkins, sino también en su familia, que participaba en esta expedición de caza al estar presente en el lodge de safari cuando se dio a conocer la abrumadora noticia. La matriarca de la familia, Gwen, junto a su hijo Amon y su esposo Tony, apenas podían contemplar la gravedad de la pérdida a miles de kilómetros de su hogar en Estados Unidos, arrollados emocionalmente por la tristeza en un entorno tan exótico y lejano.