Viernes 08 de Agosto de 2025
08 de Agosto de 2025
curiosidades |
Por Redacción Red43

Portal del León 2025: El significado poderoso detrás de este 8/8

Este 8 de agosto se activa el Portal del León, una momento de energía para manifestar y renovar. Conocé qué significa esta fecha especial y cómo aprovechar su poder.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 8 de agosto de 2025 se activa el Portal del León, un fenómeno astrológico que alcanza su máxima potencia y concentra una energía especial para la manifestación, la renovación y la abundancia. Este evento combina la influencia del Sol en Leo, la alineación con la estrella Sirio y el Cinturón de Orión, y la vibración energética del número 8, símbolo del infinito y la transformación.

 

El Portal del León comenzó a activarse el 26 de julio y se extenderá hasta el 12 de agosto, pero es en la fecha del 8/8 cuando toda esa fuerza cósmica se concentra. Según la astrología, este día representa una oportunidad especial para desbloquear emociones, manifestar deseos y experimentar un renacimiento personal.

 

¿Qué es el Portal del León?

 

El Portal del León es una alineación astral entre la Tierra, el Sol ubicado en el signo de Leo, la estrella Sirio —la más brillante del firmamento— y las Tres Marías que forman el Cinturón de Orión. Esta combinación crea un canal energético considerado por muchos como una puerta espiritual, ideal para conectar con la intuición, liberar bloqueos internos y alinearse con los objetivos y sueños profundos.

 

Cada uno de estos elementos aporta un simbolismo particular:

 

  • El Sol en Leo impulsa el liderazgo, la creatividad y la fuerza vital.

     

  • Sirio emana sabiduría ancestral y guía espiritual.

     

  • El Cinturón de Orión ofrece claridad, protección y dirección.

     

Aunque se vive con mayor intensidad en los signos Leo, Libra y Acuario, el efecto del Portal del León puede sentirse en diferentes áreas de la vida, especialmente en quienes buscan cambio, impulso y confianza.

 

 

Rituales para activar la energía del 8/8

 

Este fenómeno es un momento ideal para realizar rituales de manifestación, abundancia y conexión energética. Algunos de los más efectivos son:

 

Ritual de manifestación 8/8
Materiales: una vela dorada o amarilla, un cuarzo citrino o rosa, una hoja blanca, una pluma dorada o colorida y aceites esenciales (naranja, canela o bergamota).
Procedimiento: preparar el espacio encendiendo la vela y aplicando el aceite; escribir ocho deseos para los próximos ocho meses en presente y con emoción; leerlos en voz alta; pasar la hoja cerca del fuego sin quemarla y guardarla a la vista; finalizar con un baile o movimiento celebratorio.

 

Ritual con laurel para la abundancia
Se colocan hojas secas de laurel con azúcar en un sahumerio, que luego se utiliza para recorrer la casa, visualizando la entrada de prosperidad en cada rincón.

 

Ritual para el dinero
Utilizando un bowl y un vaso de vidrio, sal, azúcar y un billete nuevo, se crea un montaje simbólico que, a las 8 de la mañana o noche, ayuda a atraer abundancia. El billete se guarda luego como amuleto.

 

Ritual de semillas y monedas
Se colocan semillas y ocho monedas en un bowl formando un círculo, mientras se visualizan las metas personales alcanzadas.

 

Una oportunidad para creer y actuar

 

El Portal del León 2025 es un evento en el que su poder depende de la intención, claridad y acción que cada persona aporte. El universo abre una puerta, pero es cada individuo quien debe decidir cruzarla para manifestar sus sueños y renovarse.

 

 

O.P

 

