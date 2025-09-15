Dictarán un taller gratuito sobre manejo agroecológico de huertas con biopreparados

Las Direcciones de Producción y Agricultura de la Comarca Andina, junto a la COPROSAVE (Subcomisión Comarca Andina del Paralelo 42), invitan a vecinos, productores y público en general a participar del 2º Taller 2025: “Manejo Agroecológico de la Huerta con Biopreparados”, que se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 14 hs en la sede de la Asociación de Productores de El Hoyo.

La propuesta busca fortalecer los saberes y prácticas vinculadas al cuidado sustentable de las huertas familiares y productivas, priorizando el uso de biopreparados naturales, que permiten manejar plagas y enfermedades sin recurrir a productos químicos de síntesis.

Capacitación gratuita con enfoque agroecológico

El taller será libre y gratuito, y estará a cargo de Gabriel Garis y Sebastián Velázquez, quienes compartirán herramientas prácticas para el cuidado de huertas.

