Comarca Andina, Argentina
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
Dictarán un taller gratuito sobre manejo agroecológico de huertas con biopreparados

El próximo miércoles 17 de septiembre se realizará el segundo taller del ciclo 2025 sobre manejo agroecológico de huertas con biopreparados. La capacitación es gratuita y abierta a todo público.
Las Direcciones de Producción y Agricultura de la Comarca Andina, junto a la COPROSAVE (Subcomisión Comarca Andina del Paralelo 42), invitan a vecinos, productores y público en general a participar del 2º Taller 2025: “Manejo Agroecológico de la Huerta con Biopreparados”, que se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 14 hs en la sede de la Asociación de Productores de El Hoyo.

 

La propuesta busca fortalecer los saberes y prácticas vinculadas al cuidado sustentable de las huertas familiares y productivas, priorizando el uso de biopreparados naturales, que permiten manejar plagas y enfermedades sin recurrir a productos químicos de síntesis.

 

 

Capacitación gratuita con enfoque agroecológico

 

El taller será libre y gratuito, y estará a cargo de Gabriel Garis y Sebastián Velázquez, quienes compartirán herramientas prácticas para el cuidado de huertas.

 

 

 

O.P

 

