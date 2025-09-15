El Bolsón celebra el Día de la Primavera y del Estudiante con una jornada festiva en calle Onelli

Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 14 horas, la calle Onelli de El Bolsón será escenario de la celebración del Día de la Primavera y del Estudiante con una jornada festiva destinada a jóvenes, familias y vecinos en general.

“Es una gran alegría poder brindar a nuestros vecinos y vecinas una jornada pensada para el disfrute y el encuentro, especialmente para los jóvenes que son el futuro de nuestra comunidad”, expresó el Intendente Bruno Pogliano.

Expo Emprendedores y actividades recreativas

Uno de los atractivos será la Expo Emprendedores, donde productores de la Comarca mostrarán sus productos y creaciones.

Además, la programación incluye una variedad de actividades recreativas, exhibiciones artísticas y deportivas. También habrá presentaciones de artistas en vivo.

