Comarca Andina, Argentina
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
El Bolsón celebra el Día de la Primavera y del Estudiante con una jornada festiva en calle Onelli

Habrá actividades recreativas, Expo Emprendedores, exhibiciones artísticas y música en vivo para recibir la nueva estación.
Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 14 horas, la calle Onelli de El Bolsón será escenario de la celebración del Día de la Primavera y del Estudiante con una jornada festiva destinada a jóvenes, familias y vecinos en general.

 

“Es una gran alegría poder brindar a nuestros vecinos y vecinas una jornada pensada para el disfrute y el encuentro, especialmente para los jóvenes que son el futuro de nuestra comunidad”, expresó el Intendente Bruno Pogliano.

 

 

Expo Emprendedores y actividades recreativas

 

Uno de los atractivos será la Expo Emprendedores, donde productores de la Comarca mostrarán sus productos y creaciones.

 

Además, la programación incluye una variedad de actividades recreativas, exhibiciones artísticas y deportivas. También habrá presentaciones de artistas en vivo.

 

 

 

O.P

 

