CamTur Lago Puelo: "El turismo a veces se desarrolla de forma improvisada acá"

En un contexto complicado marcado por los incendios del verano y la crisis económica nacional, la creación de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) representa una apuesta estratégica para fortalecer y organizar el turismo comarcal.

Diego Perata, secretario de CamTur, remarcó, en la previa a la presentación oficial realizada en el Parque Nacional Lago Puelo, que el sector turístico enfrenta grandes desafíos, entre ellos la competencia con destinos internacionales como Brasil o Chile, impulsada por un dólar barato.

“Estamos en el momento del lanzamiento de una Cámara de Turismo que busca convocar a todos los prestadores turísticos, instituciones y autoridades para trabajar en conjunto”, afirmó Perata. El objetivo es avanzar hacia un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable y articular políticas que reduzcan la incertidumbre económica y potencien la promoción del destino.

Perata subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, especialmente en la mejora de la infraestructura turística. “Hacemos hincapié en el tema de los senderos, que es algo súper necesario y no sólo la institución pública es responsable, también los privados tenemos que comprometernos”, explicó.

Además, valoró contar con un equipo interdisciplinario, que incluye licenciados en turismo, abogados y expertos en marketing, para construir una gestión sólida.

Respecto a la gestión municipal, Perata remarcó los avances en los últimos años, con la reestructuración de la oficina de informes turísticos y el traslado de esta al centro del pueblo, además de la organización de eventos como el Festival del Alfajor, que contribuyen a dinamizar la actividad turística.

O.P