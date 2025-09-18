12°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 18 de Septiembre de 2025
18 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

CamTur Lago Puelo: "El turismo a veces se desarrolla de forma improvisada acá"

Diego Perata, secretario de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, remarcó la necesidad de unir al sector para enfrentar desafíos, profesionalizar la oferta y consolidar la Comarca como destino turístico todo el año.
Por Redacción Red43

En un contexto complicado marcado por los incendios del verano y la crisis económica nacional, la creación de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) representa una apuesta estratégica para fortalecer y organizar el turismo comarcal.

 

Diego Perata, secretario de CamTur, remarcó, en la previa a la presentación oficial realizada en el Parque Nacional Lago Puelo, que el sector turístico enfrenta grandes desafíos, entre ellos la competencia con destinos internacionales como Brasil o Chile, impulsada por un dólar barato.

 

“Estamos en el momento del lanzamiento de una Cámara de Turismo que busca convocar a todos los prestadores turísticos, instituciones y autoridades para trabajar en conjunto”, afirmó Perata. El objetivo es avanzar hacia un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable y articular políticas que reduzcan la incertidumbre económica y potencien la promoción del destino.

 

 

Perata subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, especialmente en la mejora de la infraestructura turística. “Hacemos hincapié en el tema de los senderos, que es algo súper necesario y no sólo la institución pública es responsable, también los privados tenemos que comprometernos”, explicó.

 

Además, valoró contar con un equipo interdisciplinario, que incluye licenciados en turismo, abogados y expertos en marketing, para construir una gestión sólida.

 

Respecto a la gestión municipal, Perata remarcó los avances en los últimos años, con la reestructuración de la oficina de informes turísticos y el traslado de esta al centro del pueblo, además de la organización de eventos como el Festival del Alfajor, que contribuyen a dinamizar la actividad turística.

 

 

 

O.P

 

