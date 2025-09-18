Accidente entre auto y moto: Un herido fue trasladado al hospital

El accidente de tránsito ocurrió el miércoles al mediodía en calle 25 de Mayo de El Bolsón, y dejó como saldo un motociclista lesionado, quien debió ser trasladado al hospital por presentar un fuerte dolor en una pierna.

El hecho fue informado alrededor de las 12:10 hs, momento en el que los Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron el aviso y despacharon una unidad de rescate hacia el lugar. Al llegar, se encontraron con un choque entre un automóvil y una motocicleta, en una zona de tránsito frecuente.

El conductor de la motocicleta presentaba un fuerte dolor en la pierna derecha, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital de Área de El Bolsón para una evaluación médica más completa. En tanto, el conductor del automóvil involucrado tenía un golpe en la mano izquierda, aunque no fue necesario su traslado.

En el lugar trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios, personal del Hospital de El Bolsón y efectivos de la Policía de Río Negro.

O.P