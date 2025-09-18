Jueves de cielo cerrado y lluvia persistente

La jornada comenzó con lluvias en la Comarca Andina, marcando un cierre húmedo para un invierno que, en general, se destacó por su sequía. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 20 y 30 mm, principalmente durante la mañana y la tarde.

Si bien las precipitaciones de hoy no alcanzan para revertir el déficit hídrico acumulado, sí representan un pequeño alivio para los suelos secos y ayudan a reducir parcialmente el riesgo de incendios que empiezan a aumentar con la llegada de la primavera.

Pronóstico del día para la Comarca Andina

Mañana: Lluvias fuertes, temperatura cercana a los 7°C , vientos del oeste de hasta 31 km/h .

Tarde: Continúa la lluvia intensa, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h .

Noche: Lluvias aisladas y descenso de temperatura a 5°C, con viento más leve del suroeste.

La jornada estará marcada por cielo cubierto, viento y alta humedad, aunque las condiciones tienden a mejorar hacia la noche.

Lluvias: necesarias, pero insuficientes

Tras un invierno especialmente seco, las precipitaciones de hoy aportan algo de humedad, pero no modifican sustancialmente el panorama. La situación sigue siendo delicada en cuanto al riesgo de incendios, y se mantiene la recomendación de tomar medidas preventivas, especialmente en zonas rurales o cercanas al bosque.

Efemérides del 18 de septiembre: ética médica y quiropraxia

Este jueves también se conmemoran dos fechas importantes en el ámbito de la salud:

Día Mundial de la Ética Médica , una jornada para reflexionar sobre los principios que rigen la práctica responsable de la medicina. La efeméride fue instaurada por la Asociación Médica Mundial en 2003, en homenaje a su fundación en 1947.

Día Mundial de la Quiropraxia, en honor al primer ajuste vertebral realizado por Daniel David Palmer el 18 de septiembre de 1895. Una fecha que busca promover el conocimiento sobre esta disciplina sanitaria.

Últimos días del invierno

Con la primavera a punto de comenzar, el clima nos recuerda que la transición estacional en la Comarca Andina puede traer días grises y húmedos, pero también oportunidades para reponer algo de la humedad perdida. Aunque las lluvias no sean suficientes para revertir meses de sequía, su llegada sigue siendo necesaria y bienvenida.

