Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
El Bolsón se alista para el verano: Rafting, turismo y mejoras en los servicios

Autoridades provinciales y prestadores locales trabajan en conjunto para fortalecer la oferta turística de cara a la temporada 2025-2026.
Con el objetivo de potenciar a El Bolsón como uno de los destinos estrella del verano en la Patagonia, autoridades de la Secretaría de Turismo de Río Negro mantuvieron una serie de reuniones con referentes municipales y prestadores turísticos de la zona.

 

Encabezado por la Subsecretaria de Turismo, Marisol Martínez, el equipo técnico de la cartera provincial se reunió con el Secretario de Turismo de El Bolsón, Nicolás Distchenki, la Subsecretaria Sofía Seroff y el Secretario de Comercio, Nicolás Murano, para coordinar acciones destinadas a mejorar la calidad de los servicios turísticos y fortalecer la actividad económica local.

 

 

Rafting en El Bolsón: se busca simplificar habilitaciones y elevar el estándar

 

Uno de los temas centrales fue el desarrollo del rafting, una de las actividades más emblemáticas de la Comarca Andina. En este marco, se concretó un encuentro con empresas del sector: Extremo Sur, Aguas Blancas, Punto Límite y Cuatro Elementos Patagonia.

 

.

 

 

Se analizó la posibilidad de homologar las habilitaciones exigidas por Parques Nacionales con los permisos provinciales, lo que permitiría facilitar y agilizar los trámites administrativos para los prestadores. 

 

 

O.P

 

