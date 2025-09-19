14°
¿Qué proyectos aprobó el Concejo Deliberante de El Hoyo en su última sesión?

El Concejo de El Hoyo aprobó proyectos para apoyar atletas, coordinar uso de espacios educativos y promover actividades para adultos mayores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de El Hoyo celebró una sesión ordinaria con la presencia de cinco ediles, donde se trataron y aprobaron diferentes propuestas: desde el acompañamiento a atletas locales que competirán en los Juegos Evita hasta la organización de eventos para adultos mayores.

 

Reconocimiento a atletas locales que irán a los Juegos Evita

 

Uno de los puntos fue la declaración de Interés Municipal para las jóvenes atletas Ema Gorognano y Aitana Dzikowiski Di Aníbal, convocadas al equipo provincial que representará a Chubut en los Juegos Nacionales Evita 2025. Ambas se destacaron en la etapa clasificatoria provincial: Gorognano en las disciplinas de jabalina y martillo, y Dzikowiski en martillo y bala.

 

Convenio para el uso compartido de espacios educativos y deportivos

 

El cuerpo legislativo también ratificó un convenio marco con el Ministerio de Educación de Chubut, que permitirá al municipio utilizar los gimnasios y SUM de las escuelas para actividades deportivas impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano. A su vez, el municipio cederá al Ministerio el uso del Polideportivo Municipal para las clases de Educación Física.

 

 

Capacitación para fortalecer la gestión municipal

 

Otra iniciativa aprobada fue la declaración de Interés Municipal de la XIV Jornada de Capacitación organizada por CIMA y la Fundación Konrad Adenauer, a realizarse el 13 y 14 de noviembre en El Hoyo. El evento reunirá a funcionarios y concejales de toda la Comarca Andina para debatir y capacitarse en temas como presupuesto, comunicación institucional, desarrollo económico local y técnica legislativa.

 

El objetivo es fortalecer la gestión pública municipal y la formulación de políticas públicas eficientes.

 

Juegos Chubutenses para Personas Mayores: sede confirmada

 

También se declaró de Interés Municipal la edición 2025 de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, cuya etapa zonal se realizará en el Camping Municipal "Del Río". Más de 150 adultos mayores de localidades como El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén, Cholila y Epuyén participarán en disciplinas deportivas y culturales como tejo, ajedrez, canto, poesía y fotografía.

 

Día Internacional de la Alfabetización

 

Por último, se reconoció el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, y se destacó el trabajo de la Escuela de Personas Jóvenes y Adultas N°604, por su labor en brindar acceso a la educación y fomentar la inclusión social.

 

 

 

O.P

 

