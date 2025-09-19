Designaron nuevo juez para el juicio por la muerte de “Tino” John

Un nuevo paso en el caso de Alejandro “Tino” John se produjo hoy, luego de que la Oficina Judicial decidiera designar al Dr. Jorge Novarino como Juez Penal técnico en el Juicio por Jurados, tras la recusación del Dr. José Luis Ennis.

¿Por qué este cambio?

El decreto 3458/2025 de la Oficina Judicial de Lago Puelo estableció que, por diferentes impedimentos, los Dres. Rolón, O’Connor, Vélez, Richeri y Criado tuvieron intervenciones previas, mientras que el Dr. Ennis fue recusado y la Dra. Fernanda Révori está de licencia. En este escenario, Novarino es el único juez disponible en la circunscripción para continuar con el tramo técnico del juicio.

La frustración de la familia

La familia de “Tino” John, especialmente su hijo Rolando, expresó su cansancio y enojo por lo que consideran demoras injustificadas: “Nos vienen tomando el pelo desde hace 4 años”, dijo, poniendo en evidencia la incertidumbre que se vive. El juicio ya había iniciado procesos formales: se habían sorteado jurados y establecido una fecha, pero esta designación obliga a reiniciar etapas.

Además, Rolando John alertó sobre la posibilidad de que la causa prescriba antes del 15 de noviembre, lo que implicaría que aún con fallo condenatorio, los acusados podrían no cumplir condena.

Qué sigue

Por ahora, no hay nueva fecha para comenzar el juicio. La familia, la querella y organizaciones jurídicas esperan que se respete la jurisdicción de Lago Puelo, como había sido fijado originalmente, y que el Tribunal Superior de Justicia rechace los argumentos de la defensa que pretenden cambiar el lugar del juicio.

O.P