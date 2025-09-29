13°
Lunes 29 de Septiembre de 2025
29 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lunes inestable: La semana arranca con viento y agua

Tras un fin de semana ventoso e inestable, este lunes las temperaturas se mantendrán bajas y el viento volverá a ser protagonista en la Comarca.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La nueva semana comienza en la Comarca Andina con un escenario climático inestable y marcado por el viento, que desde el viernes se viene haciendo sentir con distintas intensidades. 

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y nevadas intermitentes en alta montaña durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados. El viento será protagonista: soplará del oeste y sudoeste, con intensidades de entre 23 y 50 km/h, acompañado de ráfagas que podrían superar los 70 km/h hacia la noche.

 

Pronóstico para hoy

 

  • Mañana: lluvias y nevadas débiles, 4°C, viento del SO de 23 a 31 km/h.

     

  • Tarde: mayor probabilidad de precipitaciones (40% a 70%), 6°C, viento del oeste entre 42 y 50 km/h, ráfagas de hasta 69 km/h.

     

  • Noche: tiempo inestable, 3°C, ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

     

 

Pronósticos alternativos indican lluvias débiles durante gran parte del día, con momentos de cielo cubierto, temperaturas máximas en torno a los 10°C y sensaciones térmicas algo más bajas debido al viento.

 

Efemérides del 29 de septiembre

 

Este lunes tiene una carga especial de recordatorios:

 

  • En la Argentina se celebra el Día del Inventor, en homenaje a Ladislao José Biró, creador de la birome.

     

  • A nivel global, se conmemora el Día Mundial del Corazón, una jornada para reflexionar sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares.

     

  • También se recuerda el Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que busca visibilizar el contraste entre el hambre y los millones de toneladas de comida que se tiran en el mundo.

     

 

 

 

O.P.

 

