Brindarán charla sobre prevención de estafas telefónicas

Con el objetivo de prevenir delitos virtuales, la Dirección de Cultura de El Hoyo será sede de una charla informativa sobre prevención de estafas telefónicas.

La actividad está programada para el lunes 6 de octubre a las 10 horas en el Auditorio de Cultura y será abierta al público con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, se abordarán consejos prácticos y cuidados a tener en cuenta al utilizar el teléfono celular, frente al incremento de casos de estafas y engaños por vía telefónica.

La jornada estará a cargo de la División de Policía de Investigaciones (DPI) junto a la Policía Comunitaria.

O.P.