22°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina SPLIF
14 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Formularán cargos a un hombre que atacó a un brigadista

El imputado interceptó al brigadista mientras cumplía funciones, increpándolo por su accionar en la zona. La discusión fue escalando rápidamente hasta derivar en una agresión física, con golpes de puño, y el uso de una navaja.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía descentralizada de El Bolsón avanza con la formulación de cargos contra un hombre de 64 años, acusado de haber agredido física y verbalmente a un brigadista del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) en la zona de El Manso.

 

El hecho ocurrió el 8 de enero en inmediaciones de la pasarela ubicada cerca del kilómetro 22 de la Ruta Provincial 83.

 

El ataque al brigadista

 

Según la investigación, el imputado interceptó al brigadista mientras cumplía funciones, increpándolo por su accionar en la zona. La discusión fue escalando rápidamente hasta derivar en una agresión física, con golpes de puño.

 

 

La situación se agravó cuando el agresor extrajo una navaja de aproximadamente 22 centímetros de largo total, con la intención de continuar el ataque. En ese momento, la víctima intentó cubrirse con sus manos y sufrió una lesión cortante en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de su mano izquierda.

 

El ataque solo pudo ser detenido cuando el brigadista sacó un machete de su mochila para defenderse, logrando poner fin a la agresión y evitar consecuencias mayores.

 

Investigación y pruebas recolectadas

 

En el marco de la investigación preliminar, la Fiscalía ordenó diversas medidas para reunir el sustento probatorio necesario. Entre ellas, se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde fue secuestrada la navaja que habría sido utilizada durante la agresión.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel prepara su aniversario: tres noches de festival, Telebingo y fiesta electrónica
2
 Esquel: Corte programado de energía eléctrica para este miércoles 14 de enero
3
 Dos heridos tras un accidente vehicular en la intersección de Ameghino y Belgrano
4
 Paulina Cocina visitó Trevelin y destacó la propuesta gastronómica local
5
 Estaba borracho y salió a navegar en kayak sobre las aguas heladas de un lago
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -