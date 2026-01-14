Formularán cargos a un hombre que atacó a un brigadista

La Fiscalía descentralizada de El Bolsón avanza con la formulación de cargos contra un hombre de 64 años, acusado de haber agredido física y verbalmente a un brigadista del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) en la zona de El Manso.

El hecho ocurrió el 8 de enero en inmediaciones de la pasarela ubicada cerca del kilómetro 22 de la Ruta Provincial 83.

El ataque al brigadista

Según la investigación, el imputado interceptó al brigadista mientras cumplía funciones, increpándolo por su accionar en la zona. La discusión fue escalando rápidamente hasta derivar en una agresión física, con golpes de puño.

La situación se agravó cuando el agresor extrajo una navaja de aproximadamente 22 centímetros de largo total, con la intención de continuar el ataque. En ese momento, la víctima intentó cubrirse con sus manos y sufrió una lesión cortante en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de su mano izquierda.

El ataque solo pudo ser detenido cuando el brigadista sacó un machete de su mochila para defenderse, logrando poner fin a la agresión y evitar consecuencias mayores.

Investigación y pruebas recolectadas

En el marco de la investigación preliminar, la Fiscalía ordenó diversas medidas para reunir el sustento probatorio necesario. Entre ellas, se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde fue secuestrada la navaja que habría sido utilizada durante la agresión.

O.P.