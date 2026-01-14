Otro día mirando el cielo y esperando lo mejor

La Comarca Andina amanece este miércoles bajo un escenario meteorológico complejo y cambiante, con viento intenso del oeste, lluvias que irán ganando protagonismo hacia la tarde y una alerta amarilla vigente, en un contexto particularmente sensible: el incendio que comenzó en la zona de Puerto Patriada continúa activo y ayer volvió a mostrar focos de mayor intensidad en algunos sectores.

El pronóstico del día obliga a mirar el cielo, pero también a leer el clima en clave territorial y de emergencia.

De la calma relativa al cambio brusco

Durante la mañana, el tiempo dará una sensación engañosa de estabilidad. Se esperan lluvias aisladas, con probabilidades bajas a moderadas (10 a 40 %), una temperatura cercana a los 11 °C y viento del oeste ya presente, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Incluso, algunos modelos alternativos indican que en las primeras horas podría haber sol y cielo parcialmente despejado, temperaturas en ascenso rápido y viento del noroeste.

Tarde con lluvias, viento fuerte y alerta amarilla

El punto crítico del miércoles llegará por la tarde. El pronóstico oficial anticipa lluvias generalizadas, con probabilidades entre el 70 y el 100 %, una temperatura máxima cercana a los 18 °C y un fuerte incremento del viento del oeste, que soplará entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de 79 a 87 km/h.

Por este motivo, rige una alerta amarilla por viento, que advierte sobre la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar o incluso superar los 90 km/h de manera localizada.

En el marco del incendio activo, el viento es el factor más observado, ya que puede modificar el comportamiento del fuego en cuestión de minutos.

Noche inestable y descenso térmico

Hacia la noche, se prevén lluvias fuertes en forma localizada, con probabilidades del 40 al 70 %, un marcado descenso de la temperatura hasta los 6 °C y viento aún sostenido, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que volverán a ubicarse por encima de los 50 km/h.

Sobre el incendio

Según el parte oficial N.º 9 emitido el martes 13 a las 20.45, el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada (El Hoyo) continúa activo, con una superficie afectada estimada en 11.970 hectáreas, sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

El operativo moviliza a 659 personas, que trabajan en los sectores de mayor actividad del fuego. Durante la jornada del marrtes, brigadistas accedieron a zonas de difícil alcance como Bahía Las Percas – La Condorera, combinando traslado lacustre, largas caminatas y apoyo aéreo para el regreso.

Las tareas se concentran en el refuerzo de fajas cortafuego y en el enfriamiento con equipos de agua, con apoyo de medios aéreos en sectores estratégicos. Para este miércoles está previsto continuar con el mismo esquema de trabajo y la incorporación de personal del Splif Bariloche en áreas importantes.

Un día que podría modificar el escenario

El miércoles se presenta como una jornada meteorológicamente activa, con factores que pueden jugar a favor y en contra en muy poco tiempo. El viento fuerte, las lluvias intermitentes y las ráfagas intensas tendrán un papel determinante.

En la Comarca Andina, el clima no es solo una conversación cotidiana: hoy es parte central de una historia que sigue escribiéndose hora a hora.

O.P.