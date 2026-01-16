Clima ventoso, pero con escenario más estable en la Comarca

La Comarca Andina amanece este viernes 16 de enero con alivio tras la confirmación oficial de que el incendio que inició en Puerto Patriada está contenido al 100%, y al mismo tiempo cautela, porque el pronóstico vuelve a poner el foco en el viento, un factor determinante en un territorio que aún sigue sensible.

Después de más de diez días marcados por el fuego, la meteorología vuelve a ser una variable central en la agenda diaria.

El tiempo hoy: nubes, viento y alerta amarilla

La jornada se presenta nublada desde temprano, con una mañana fresca (13 °C) y vientos del oeste con intensidad moderada.

Mañana

Cielo: nublado

Temperatura: 13 °C

Viento: oeste, entre 23 y 31 km/h

Ráfagas: hasta 78 km/h

Tarde

Cielo: mayormente nublado

Máxima: 21 °C

Viento: oeste, 51 a 59 km/h

Ráfagas: hasta 87 km/h

Probabilidad de precipitaciones: 0 a 10 %

Noche

Cielo: chaparrones aislados

Temperatura: 16 °C

Viento: sudoeste, 32 a 41 km/h

Probabilidad de lluvias: 10 a 40 %

Alerta amarilla por viento (tarde):

El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.

Incendio contenido, pero el riesgo no desaparece

El último parte oficial, emitido este jueves por la noche, confirmó que el incendio en Puerto Patriada está contenido, luego de afectar unas 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Más de 550 personas participaron del operativo, con brigadas de Chubut, Río Negro, Córdoba y organismos nacionales, que continúan realizando recorridas, enfriamiento y detección de puntos calientes en sectores como La Burrada, El Coihue, Bahía Las Percas y La Condorera.

Sin embargo, el informe expresa:

Las precipitaciones acumuladas no modificaron de manera significativa las condiciones de peligro, y se prevé viento intenso y ascenso de temperatura.

Por eso, aunque el fuego esté contenido, el contexto sigue siendo delicado.

Adelanto del fin de semana: mejora progresiva

La buena noticia llega mirando un poco más allá del viernes.

Sábado 17

Cielo: mayormente a parcialmente nublado

Temperaturas: mínima de 6 °C, máxima de 17 °C

Viento: del oeste, moderado

Sin lluvias

Domingo 18

Cielo: de ligeramente nublado a soleado

Mínima: 6 °C

Máxima: entre 22 y 23 °C

Viento: leve a moderado

Tiempo estable

El domingo aparece como el día más agradable, con más sol y temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre, siempre con responsabilidad y prevención.

El fin de semana promete mejores condiciones, pero la prevención sigue siendo fundamental para cuidar lo que el fuego no pudo llevarse.

