17°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo EspañaACCIDENTE FERROVIARIO
19 de Enero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Tragedia: accidente ferroviario en España

El choque entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba deja decenas de víctimas fatales y conmociona a la comunidad internacional por la magnitud del siniestro en una infraestructura moderna.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, se ha consolidado como uno de los peores desastres de la alta velocidad a nivel mundial, con un balance provisional que ya alcanza las 40 víctimas mortales. El siniestro ocurrió cuando un tren de la operadora privada Iryo, que transportaba a más de 300 personas, sufrió un descarrilamiento parcial e invadió la vía contraria, impactando de forma lateral contra un convoy Alvia de Renfe. La violencia del choque provocó que varios vagones del Alvia, donde viajaban 184 pasajeros, se precipitaran por un terraplén de cuatro metros, dejando un escenario de destrucción que ha requerido la intervención urgente de la Unidad Militar de Emergencias.

 

El impacto internacional de la noticia ha sido inmediato, motivando mensajes de condolencias de líderes de la Unión Europea y la activación de protocolos consulares, dado que entre los 152 heridos se encuentran viajeros de diversas nacionalidades. El Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial y ha suspendido toda la actividad parlamentaria, mientras el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición se han desplazado a la zona cero. Las autoridades han habilitado números de emergencia específicos y equipos de asistencia psicológica en las estaciones de Madrid, Córdoba y Sevilla para atender a las familias que aguardan noticias sobre los 43 desaparecidos denunciados hasta el momento.

 

En el ámbito técnico, la investigación se centra en una posible rotura de la vía en un tramo que había sido renovado recientemente, un hecho que el Ministerio de Transportes ha calificado como extremadamente inusual. Las labores de identificación de los cadáveres avanzan con lentitud en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras los peritos analizan las cajas negras para esclarecer si existió un fallo humano o un error sistémico en la infraestructura. Este accidente no solo ha paralizado el tráfico ferroviario en el sur de España, sino que ha abierto un debate global sobre la fiabilidad de los sistemas de seguridad en las redes de alta velocidad modernas.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
2
 Le encontró un “me gusta” a otra mujer en su red social y lo apuñaló en una de sus manos
3
 Puñaladas en el cuello y la espalda: un chico de 15 años mató a su papá porque le pegaba a su madre
4
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
5
 Colapso en estaciones de reciclado: evalúan retirarlas y avanzar con sanciones
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -