Comarca Andina, Argentina
Viernes 02 de Enero de 2026
02 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Incendio vehicular destruyó por completo un auto

El incendio ocurrió en la madrugada del primer día del año, en la localidad de El Hoyo. El vehículo quedó totalmente destruido por el fuego.
Por Redacción Red43

Un incendio vehicular consumió por completo un automóvil durante la madrugada de este jueves 1° de enero en el sector de Rincón de Lobos, en la localidad de El Hoyo. El hecho ocurrió alrededor de las 4.45, sin que se registraran personas heridas.

 

De acuerdo a la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el alerta fue recibido en la madrugada, lo que motivó la salida de dos móviles hacia el lugar. Al arribar, las dotaciones constataron que el vehículo se encontraba totalmente afectado por el fuego.

 

 

El personal procedió a realizar las tareas de extinción completa del incendio, seguidas por un enfriamiento del sector. En el lugar también se hizo presente personal policial.

 

Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de la prevención ante incendios vehiculares, especialmente durante la temporada estival. Recomendaron contar siempre con un extintor portátil en condiciones, evitar abrir completamente el capó en caso de fuego para no avivar las llamas, y mantener distancia si el incendio adquiere grandes dimensiones, ante el riesgo de explosión.

 

 

 

O.P.

 

