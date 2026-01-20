27°
31°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 20 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
20 de Enero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Tragedia en un geriátrico: se “olvidaron” a una mujer de 84 años en el patio y murió congelada

Salió al patio y la puerta se cerró de manera automática. Pero nadie lo notó hasta la mañana siguiente. El hecho se conoció porque la familia de la víctima realizó la denuncia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un acontecimiento que ha conmocionado a la comunidad de Cleveland, Ohio, una mujer de 84 años ha perdido la vida tras ser olvidada en el patio del geriátrico donde residía. La anciana, identificada como Alvera Meuti, falleció debido a hipotermia después de salir al patio a través de una puerta de emergencia que se cerró de manera automática, impidiéndole regresar al interior del edificio.

 

Trágicamente, no fue hasta la mañana siguiente que el personal del "Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center" se percató de su ausencia, momento en que ya era demasiado tarde para intervenir.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del 23 de diciembre de 2024, pero salió a la luz en las últimas horas, luego de que se conociera la acusación formal que inició la familia de la jubilada. Un documento judicial accedido por el portal Law & Crime relata cómo Alvera salió a través de una puerta de emergencia próxima a su habitación, una salida que supuestamente quedó cerrada tras ella. La negligencia en los procedimientos de búsqueda por parte del personal esa noche se ha convertido en el foco de una dura crítica hacia el geriátrico.

La enfermera a cargo del turno nocturno, Amber Henderson, ha sido formalmente acusada de homicidio involuntario. Según el testimonio dado, Henderson presuntamente asumió que la residente no estaba en su habitación porque su familia la había recogido, una suposición que prevaleció a lo largo de su turno. Solo a medianoche, sin haber encontrado respuestas de la familia a sus llamadas, comenzó a preocuparse realmente por la ausencia de Alvera, aunque ya era demasiado tarde.

A la mañana siguiente, con la llegada del nuevo turno, se informó al supervisor sobre la prolongada ausencia de la residente. Las autoridades fueron finalmente notificadas, y la búsqueda culminó en el trágico hallazgo de Alvera en el patio, donde pereció congelada. La fiscalía del Condado de Cuyahoga afirmó que Henderson no cumplió con los protocolos adecuados, sirviendo como factor clave en la catástrofe.

En este complejo trasfondo legal, el centro de rehabilitación se enfrenta a críticas no sólo por la conducta de su empleada, sino por no haber implementado medidas necesarias para prevenir tales futuros incidentes. Mientras que Henderson se ha declarado inocente y espera una próxima audiencia en su caso, la sustancial pérdida de una vida, que era preciosa para quienes la conocían, ha resultado en una llamarada de emociones entre los allegados de Alvera Meuti y la comunidad en general.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Matar a la mascota para amenazar a la mujer
2
 Vuelve la aurora austral al sur argentino
3
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
4
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
5
 Condiciones adversas complican el control del incendio en Los Alerces
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -