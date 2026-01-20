Tragedia en un geriátrico: se “olvidaron” a una mujer de 84 años en el patio y murió congelada

En un acontecimiento que ha conmocionado a la comunidad de Cleveland, Ohio, una mujer de 84 años ha perdido la vida tras ser olvidada en el patio del geriátrico donde residía. La anciana, identificada como Alvera Meuti, falleció debido a hipotermia después de salir al patio a través de una puerta de emergencia que se cerró de manera automática, impidiéndole regresar al interior del edificio.

Trágicamente, no fue hasta la mañana siguiente que el personal del "Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center" se percató de su ausencia, momento en que ya era demasiado tarde para intervenir.



El dramático episodio ocurrió durante la noche del 23 de diciembre de 2024, pero salió a la luz en las últimas horas, luego de que se conociera la acusación formal que inició la familia de la jubilada. Un documento judicial accedido por el portal Law & Crime relata cómo Alvera salió a través de una puerta de emergencia próxima a su habitación, una salida que supuestamente quedó cerrada tras ella. La negligencia en los procedimientos de búsqueda por parte del personal esa noche se ha convertido en el foco de una dura crítica hacia el geriátrico.



La enfermera a cargo del turno nocturno, Amber Henderson, ha sido formalmente acusada de homicidio involuntario. Según el testimonio dado, Henderson presuntamente asumió que la residente no estaba en su habitación porque su familia la había recogido, una suposición que prevaleció a lo largo de su turno. Solo a medianoche, sin haber encontrado respuestas de la familia a sus llamadas, comenzó a preocuparse realmente por la ausencia de Alvera, aunque ya era demasiado tarde.



A la mañana siguiente, con la llegada del nuevo turno, se informó al supervisor sobre la prolongada ausencia de la residente. Las autoridades fueron finalmente notificadas, y la búsqueda culminó en el trágico hallazgo de Alvera en el patio, donde pereció congelada. La fiscalía del Condado de Cuyahoga afirmó que Henderson no cumplió con los protocolos adecuados, sirviendo como factor clave en la catástrofe.



En este complejo trasfondo legal, el centro de rehabilitación se enfrenta a críticas no sólo por la conducta de su empleada, sino por no haber implementado medidas necesarias para prevenir tales futuros incidentes. Mientras que Henderson se ha declarado inocente y espera una próxima audiencia en su caso, la sustancial pérdida de una vida, que era preciosa para quienes la conocían, ha resultado en una llamarada de emociones entre los allegados de Alvera Meuti y la comunidad en general.