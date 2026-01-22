La Municipalidad convoca a artistas y manualeros para sus ferias, y a la comunidad para sus talleres de verano

Sonia Baliente, subsecretaria de Cultura de Esquel, explicó las nuevas convocatorias para los vecinos y vecinas de la ciudad.

Continúa la recepción de proyectos para los talleres municipales: “Dos convocatorias vigentes importantes para la Subsecretaría de Cultura, una de ellas es a la presentación de proyectos para los talleres municipales 2026, TAMFI y TAMFOC, que comienzan en el mes de marzo y estamos ya realizando la convocatoria para presentación de proyectos desde el 19 de enero al 6 de febrero. En nuestras redes sociales y en el nuevo Instagram de los talleres municipales, que se encuentran como Talleres Municipales de Esquel, está toda la guía para armar estos proyectos disponibles online y también hay consultas durante la mañana de 10 a 13 horas aquí en el Centro Cultural Melipal”.



La base de datos de artistas locales también se renueva: “Una convocatoria de artistas para renovar los datos de músicos, danzas, teatro, que se suele realizar antes de las Expo Invierno, Expo Verano, para tener durante el año la renovación de los datos de los artistas que después participan durante todo el año en nuestros eventos. Esa convocatoria sale a partir de mañana para completar un formulario también”.



El aniversario de Esquel también convoca a feriantes: “La Expo Verano, que va a ser para el aniversario de Esquel en el mes de febrero, las inscripciones para los artesanos y emprendedores van a salir el lunes próximo, para que estén atentos”.



Comienza oficialmente la Peatonal en 25 de mayo este viernes: “De 17 a 21 horas en la calle 25 de mayo, entre Rivadavia y 9 de julio, con feria de artesanos, diseñadores, manualeros, productores, y como números artísticos se presenta la cantante Renata Poblete y un DJ, DJ Claudio, que va a estar amenizando esa tarde en la peatonal”.



Los Domingos de Plaza ya son un éxito en Esquel: “El domingo continuamos con el domingo de plaza, también de 17 a 21 horas en la plaza San Martín, con la misma feria de emprendedores, productores, manualeros, y se presentarán el ballet Ayehuen, la cantante Ailén Paillacán, y el dúo de danzas Alero y Tradición, de folclore. Para la gente que pedía ir a bailar folclore, se pueden acercar y compartir la tarde”

.



El Melipal comenzó el ciclo de Cine y Filosofía y continúa la Muestra Colectiva de arte: “La muestra colectiva de artes plásticas que está durante todo el verano, que ocupa toda la parte de arriba de nuestro Centro Cultural, y una muestra de fotografía que se llama Distancias Conectadas de UPAMI”.



Verano tiene en actividad tanto al Museo Municipal, como al Nahuelpan, y en marcha a los talleres municipales que “tienen vacantes para distintos talleres, así que si alguien está interesado puede acercarse a consultar”.



SL

