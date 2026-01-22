20°
19° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 22 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo IncendiosChile
22 de Enero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Tragedia sin control: El fuego avanza en el sur de Chile y el número de víctimas sigue en aumento

Con focos activos, más de 40.000 hectáreas quemadas y miles de personas damnificadas, Chile enfrenta una de las emergencias forestales más graves de los últimos años.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los incendios en Chile atraviesan uno de sus momentos más dramáticos. El Gobierno confirmó que el número de personas fallecidas ascendió a 21, mientras que más de 800 viviendas fueron destruidas y más de 40.000 hectáreas quedaron arrasadas por el fuego en las regiones de Biobío y Ñuble, las zonas más afectadas por la emergencia.

 

La tragedia golpea con fuerza a localidades ubicadas entre 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, donde el avance de las llamas obligó a miles de personas a evacuar y mantiene a gran parte del territorio bajo alerta roja.

 

Incendios en Chile: 21 víctimas fatales y miles de damnificados

 

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó en conferencia de prensa que en las últimas horas se confirmó el hallazgo de una nueva víctima fatal en Lirquén, en la región del Biobío. “De las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, mediante análisis de ADN y huellas dactilares”, precisó el funcionario.

 

El balance oficial es contundente: 21 personas fallecidas, 20.278 personas damnificadas, 817 viviendas destruidas, 544 personas albergadas en 14 refugios habilitados, y más de 40.000 hectáreas calcinadas.

 

Focos activos y un operativo de gran magnitud

 

A pesar del intenso despliegue, el fuego sigue activo en distintos puntos. Elizalde detalló que 21 incendios continúan en combate, entre ellos los focos de Perales (Ránquil), Monte Negro y San Lorenzo (Quillón), Rahuel Bajo (Ránquil), además de incendios en Concepción, Laja y Florida, con afectación tanto en Biobío como en Ñuble.

 

 

Para enfrentar la emergencia, el Estado chileno movilizó un operativo que incluye 93 aeronaves trabajando en las zonas afectadas, y más de 130 toneladas de ayuda humanitaria transportadas

 

El incendio no está controlado

 

El presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, brindó un panorama cauteloso sobre la evolución del incendio. En diálogo con radio La Pauta, señaló que si bien la situación es “más calmada que durante la madrugada del sábado”, el fuego “no está controlado al 100%”.

 

Según explicó, alrededor de 3.300 bomberos fueron movilizados desde distintas zonas del país, incluyendo Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, además de los cuerpos locales de Biobío y Ñuble. Aunque parte de las delegaciones comenzó a replegarse, Field remarcó que el comportamiento del fuego sigue dependiendo en gran medida de las condiciones meteorológicas.

 

“Nunca vi una tragedia así”

 

Con cuatro décadas de experiencia, Field no dudó en calificar la situación como excepcional. “Estuve en Lirquén, en la zona cero, y en mis 40 años como bombero nunca vi algo igual. Incluso fue similar y peor a los incendios de 2017 en O’Higgins y Maule”, afirmó.

 

Mientras continúan las tareas de combate, control y asistencia a las comunidades afectadas, el SENAPRED mantiene la alerta roja en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, ante un escenario que sigue siendo crítico y cambiante.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Situación crítica en Los Alerces: el fuego avanza y las condiciones climáticas complican el combate
3
 Caleta Olivia: hallan más restos humanos
4
 La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado
5
 El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -