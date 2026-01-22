25°
Jueves 22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

La cordillera arde: Fuego y evacuaciones en Lago Rivadavia

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue activo desde diciembre, con avance sobre bosques, pastizales y áreas pobladas, lo que obligó a evacuar preventivamente Villa Lago Rivadavia.
Por Redacción Red43

El incendio que se mantiene activo desde el 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces continúa demandando un operativo de gran magnitud, con alrededor de 240 personas y siete medios aéreos desplegados en seis sectores de difícil acceso. El fuego afecta bosques nativos, plantaciones y pastizales en el brazo sur del Lago Menéndez y en las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia, en un escenario marcado por la complejidad del terreno y la variabilidad meteorológica.

 

Los trabajos se desarrollan de manera articulada entre el Gobierno del Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencia, bajo la coordinación del Comando Unificado. En el último parte oficial, se indicó que las precipitaciones registradas podrían aportar entre 8 y 10 milímetros, un factor que podría generar un alivio parcial en el comportamiento del incendio.

 

Preocupación en Villa Lago Rivadavia

 

Uno de los puntos más sensibles del operativo se concentra en el sector Lago Rivadavia – Villa Lago Rivadavia, donde el avance del fuego superó líneas de defensa previamente establecidas. Ante esta situación, el personal debió reubicarse para realizar tareas intensivas de enfriamiento sobre el perímetro, además de reposicionar el sistema de bombeo para frenar el avance hacia la zona del cañadón.

 

En este contexto, se informó que se llevaron adelante tareas de evacuación preventiva, debido a la fuerte convectividad registrada durante la tarde del miércoles, una condición que incrementa el riesgo para las áreas pobladas cercanas.

 

Incendio de comportamiento complejo

 

Desde su inicio en el área del Lago Menéndez, el incendio presentó un comportamiento errático y de alta complejidad, influido tanto por las condiciones meteorológicas como por la irregularidad del terreno. Para la jornada de este jueves, los informes técnicos anticipan un aumento de la humedad relativa y un descenso de la temperatura, lo que podría favorecer las tareas de control.

 

Sin embargo, el pronóstico advierte que durante el fin de semana volverían a incrementarse las condiciones críticas, lo que obliga a sostener una estrategia preventiva y de ataque constante sobre los sectores más comprometidos.

 

 

Drones, sobrevuelos y control de focos calientes

 

De acuerdo al reporte del Comando Unificado, se realizarán monitoreos con drones y, si las condiciones lo permiten, sobrevuelos con un avión observador de AEROTEC Argentina, con visión de 360°. El objetivo es seguir de cerca la evolución del fuego, detectar reactivaciones y reforzar el trabajo en los puntos calientes cercanos a poblaciones, buscando su liquidación definitiva.

 

Durante la jornada del miércoles, los vientos se mantuvieron estables, aunque con incremento de intensidad por la tarde y rotación hacia el sector norte. En ese período comenzaron a registrarse focos secundarios, producto del material rodante, y se observó un aumento de la actividad de la columna principal desde Punta Mattos hacia Zanjón Hondo.

 

Refuerzos en sectores determinantes

 

En el sector Arrayanes–Mattos, se intensificaron las tareas de protección y enfriamiento, con el apoyo de cuatro helicópteros equipados con helibalde, que trabajaron sobre Arroyo Villegas y Zanjón Hondo. Además, se realizaron recorridas y ataques directos sobre focos que avanzaban en dirección a la ruta, uno de los puntos estratégicos del operativo.

 

Operativo interinstitucional

 

El combate del incendio cuenta con la participación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut, dependiente de la Secretaría de Bosques, junto a la Agencia Federal de Emergencias, el Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Administración de Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial y grupos de pobladores, prestadores y guías, entre otros actores.

 

Además, se confirmó que a partir del viernes se incorporarán 20 combatientes de la APN, a los que se sumarán 48 brigadistas de la Brigada Nacional (regiones NEA y Centro), reforzando un operativo que continúa activo y en permanente adaptación frente a uno de los incendios más complejos de la temporada en la cordillera.

 

 

 

O.P.

 

