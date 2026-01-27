Recuperaron en Ruta 40 una camioneta robada en Buenos Aires

Un operativo de rutina realizado por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón permitió recuperar una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro vigente, que había sido robada días atrás en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento tuvo lugar el viernes por la tarde, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1913.

La intervención se inició cuando efectivos policiales detectaron el rodado estacionado sobre la banquina.

El vehículo había sido robado en Lobería

Al verificar los datos de la camioneta y cotejarlos con el sistema de emergencias 911, confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro emitido el 20 de enero, luego de haber sido sustraído de una propiedad privada en el partido de Lobería, en territorio bonaerense.

Según consta en la denuncia original, el robo fue cometido por autores ignorados, quienes se llevaron la camioneta sin dejar rastros en el lugar del hecho.

Conductor notificado por presunto encubrimiento

El hombre que se encontraba en posesión del rodado reside en el barrio Irigoyen de El Bolsón.

Tras el procedimiento policial, fue notificado de las actuaciones judiciales iniciadas en su contra, bajo la figura de presunto encubrimiento, aunque no quedó detenido.

