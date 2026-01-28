Miércoles de lluvia, festejo y esperanza en la Comarca: El clima acompaña, pero el fuego sigue en vigilancia

La Comarca Andina amaneció este miércoles 28 de enero de 2026 con un escenario climático que invita a la cautela, pero también a una moderada esperanza. Las lluvias previstas para gran parte del día llegan en un contexto sensible: después de semanas atravesadas por incendios de gran magnitud, el fuego que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada sigue contenido, permitiendo que la vida cotidiana empiece, de a poco, a recomponerse.

Sin embargo, la calma no es total. Villa Lago Rivadavia y la zona de Laguna Villarino continúan siendo motivo de preocupación, con focos activos que se intensificaron en los últimos días y demandan un operativo de combate y monitoreo permanente.

El clima de hoy: lluvias, viento moderado y temperaturas agradables

Según el pronóstico oficial, la jornada estará dominada por lluvias durante la mañana y la tarde, con chaparrones aislados hacia la noche.

Temperaturas : mínima de 15 °C y máxima cercana a los 23 °C.

Viento : del sector oeste y noroeste, entre 13 y 22 km/h, con posibles incrementos hacia la tarde.

Probabilidad de precipitación: entre el 10 y el 40%.

Pronósticos alternativos indican que durante las primeras horas podría haber momentos de cielo parcialmente nublado, con un ascenso térmico más marcado hacia el mediodía y lluvias débiles por la tarde, escenario que, de confirmarse, aportaría humedad pero con acumulados escasos.

Para el manejo del fuego, la lluvia es bienvenida, aunque no necesariamente suficiente: si las precipitaciones son débiles o discontinuas, el riesgo se mantiene, especialmente con viento y combustibles vegetales secos.

Incendios: contenido no es extinguido

El incendio de Puerto Patriada”, que afectó más de 22.000 hectáreas, se encuentra contenido, aunque con un sector activo que continúa bajo estricta vigilancia. En paralelo, el foco que se originó en Puerto Café (Parque Nacional Los Alerces) y avanzó hacia Villa Lago Rivadavia y Laguna Villarino sigue demandando un despliegue operativo de gran escala.

Durante la jornada del martes, el viento provocó reactivaciones puntuales, obligando a intensificar tareas de enfriamiento, apertura de fajas cortafuego y defensa de viviendas. La nubosidad, además, dificulta la detección satelital de puntos calientes: las alertas térmicas (provistas por sensores satelitales de la NASA) son orientativas y no siempre reflejan lo que ocurre en terreno.

Para hoy miércoles, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego anticipa:

Temperaturas máximas cercanas a 27 °C en zonas de incendio.

Humedad relativa mínima del 40% .

Viento del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Más de 290 personas (entre brigadistas, bomberos, personal técnico, fuerzas de seguridad y apoyo logístico) continúan abocadas al operativo, con aviones hidrantes, helicópteros, maquinaria pesada y puestos sanitarios desplegados en los sectores más sensibles.

El Bolsón cumple 100 años, entre celebración y conciencia

En este escenario complejo, El Bolsón celebra hoy su centenario. Son 100 años de historia e identidad, atravesados por desafíos que también forjaron su carácter. La fecha encuentra a la localidad celebrando, pero también mirando con respeto y solidaridad lo que ocurre en el resto de la Comarca.

El aniversario se vive como un símbolo: mientras el fuego recuerda la fragilidad del entorno, la lluvia y el trabajo colectivo renuevan la esperanza.

No es un día más: es una pausa necesaria en medio de un verano intenso, una oportunidad para que la naturaleza recupere humedad y para reafirmar algo que quedó claro en estas semanas difíciles: en la Comarca Andina, la resiliencia es colectiva y cada gota (de agua y de esfuerzo) cuenta.

O.P.