Calor pleno y vigilancia extrema: La Comarca entra en un jueves de verano intenso

La Comarca Andina amanece este jueves con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, en una jornada típicamente veraniega que invita al lago, al descanso y al movimiento turístico, pero que también exige máxima precaución ante un escenario todavía sensible por la actividad ígnea en la zona.

Según el pronóstico, la temperatura alcanzará los 33°C durante la tarde, con viento leve a moderado del oeste y suroeste y sin probabilidad de precipitaciones. El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas, que implica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Día ideal para lagos y ríos, con cuidados esenciales

El detalle horario anticipa una mañana agradable, con temperaturas que rondarán los 16 a 21°C, cielo parcialmente nublado y vientos leves. A partir del mediodía, el sol ganará protagonismo y el calor se hará sentir con fuerza:

entre las 12 y las 17 horas, la sensación térmica superará los 30°C, con índice UV extremo, lo que obliga a reforzar medidas básicas como hidratación constante, uso de protector solar, evitar la exposición prolongada al sol y buscar sombra en las horas pico.

El clima acompaña para disfrutar de ríos y lagos, pero recordando que no están permitidas las fogatas, incluso en sectores habilitados para el turismo, debido al riesgo extremo de incendios.

Incendios: contenido, pero no extinguido

A más de tres semanas del inicio del incendio que afectó amplias zonas de la Comarca, el panorama general continúa siendo más alentador que semanas atrás, cuando el fuego alcanzó dimensiones críticas. El incendio principal. que tuvo origen en Puerto Patriada, fue declarado contenido, lo que permitió aliviar la situación y avanzar hacia una relativa normalización de la vida cotidiana en varias localidades de la Comarca.

Sin embargo, contenido no es lo mismo que extinguido.

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego advierten que las condiciones de peligro continúan elevadas, principalmente por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y eventos de viento intenso previstos para los próximos días. La probabilidad de lluvias sigue siendo baja y, de no registrarse precipitaciones significativas, el riesgo se mantiene.

Preocupación en Villa Lago Rivadavia

La atención está puesta especialmente en Villa Lago Rivadavia, donde el incendio que afecta distintos sectores volvió a intensificarse en las últimas jornadas, con reactivación de puntos calientes durante las horas más cálidas del día.

El operativo sigue siendo de gran magnitud y complejidad. Actualmente trabajan brigadas de distintas provincias, maquinaria pesada, autobombas y medios aéreos entre aviones hidrantes y helicópteros, cuya operación depende estrictamente de las condiciones de visibilidad y viento.

Durante el miércoles se realizaron tareas de construcción y refuerzo de fajas cortafuego, enfriamiento de focos secundarios y apertura de accesos estratégicos. Para este jueves, los trabajos continuarán con el mismo esquema operativo, reforzando sectores sensibles y manteniendo una vigilancia permanente.

Verano, turismo y responsabilidad colectiva

Enero avanza y la Comarca Andina vive una de las etapas de mayor movimiento turístico del año. El desafío es convivir con el verano sin bajar la guardia.

El objetivo y desafío es disfrutar del entorno natural sí, pero con responsabilidad extrema. Cualquier columna de humo, foco ígneo o situación sospechosa debe ser reportada de inmediato.

El paisaje empieza a recuperar su ritmo habitual, los lagos convocan y el calor invita. Pero el fuego, silencioso, todavía acecha. En este equilibrio frágil, cada acción individual cuenta.

Pronóstico resumido – Jueves 29 de enero

Cielo: algo a mayormente nublado

Temperaturas: mínima 20°C | máxima 33°C

Viento: leve a moderado (7 a 12 km/h), del SE rotando al O y SO

Precipitaciones: 0%

Alerta: amarilla por calor

O.P.