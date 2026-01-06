Patriada: Buscan más de 12 kayaks usados durante la evacuación por el lago

En medio del incendio que desde este lunes afecta a Puerto Patriada y obligó a evacuar a vecinos y turistas, una publicación en redes sociales puso en evidencia otra consecuencia del caos vivido durante la emergencia: la desaparición de más de una docena de kayaks identificados con la leyenda “NEYEN”, que habrían sido utilizados para evacuar personas por el lago.

Según el relato difundido públicamente, durante las horas más críticas del incendio se rompió la cadena que aseguraba los kayaks, presuntamente para permitir que la gente pudiera salir de la zona por el agua, ante el avance del fuego y las dificultades de acceso por tierra.

Evacuación y pedido solidario

La publicación aclara que, hasta el momento, se desconoce el paradero de los kayaks y algunas tablas, y que el pedido no apunta a señalar responsabilidades, sino a recuperar los elementos utilizados en un contexto de emergencia extrema.

“Seguramente fue usado para que la gente salga por el lago”, señala el mensaje, que confía en el carácter solidario de la acción en un momento donde la prioridad era resguardar vidas.

Los kayaks pertenecen al emprendimiento Neyen y todos cuentan con esa inscripción grabada de forma visible, lo que permitiría identificarlos fácilmente.

Más de 12 kayaks faltantes

De acuerdo a lo informado, son más de 12 los kayaks que no fueron devueltos, en un contexto donde las comunicaciones se encuentran afectadas en El Hoyo y zonas cercanas, producto del incendio y los daños en infraestructura.

Por ese motivo, se difundió un número de contacto para quienes puedan aportar información sobre su ubicación actual o indicar en qué sector fueron dejados tras la evacuación: 3446 321156

Desde la familia remarcaron que cualquier dato será agradecido, entendiendo que muchas personas actuaron con urgencia y que puede tratarse simplemente de elementos que quedaron dispersos tras el operativo improvisado.

Emergencia, solidaridad y consecuencias invisibles

El incendio en Puerto Patriada dejó evacuaciones, pérdidas materiales, daños ambientales y escenas de enorme tensión. También expuso gestos solidarios espontáneos, como el uso de embarcaciones para ayudar a evacuar personas por el lago cuando las condiciones fueron críticas.

Al mismo tiempo, este pedido refleja las consecuencias invisibles de una emergencia, donde objetos, herramientas de trabajo y medios de subsistencia pueden perderse en medio del caos.

Mientras el fuego continúa activo y los operativos siguen en marcha, la comunidad apela nuevamente a la solidaridad colectiva para que los kayaks puedan ser localizados y devueltos.

