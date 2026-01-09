¿Cómo funciona el transporte en la Comarca Andina en el marco del incendio?

En el marco del incendio que tiene como escenario a la Comarca Andina, la empresa Transporte La Golondrina informó que desde este viernes 9 de enero todas sus líneas funcionan con total normalidad, luego de las interrupciones registradas durante la jornada anterior.

Según el comunicado oficial difundido por la compañía, los servicios que unen El Maitén, Cholila y Epuyén se vieron afectados el jueves debido al incendio de gran magnitud en el sector El Hoyo–Epuyén, una situación que obligó a realizar cortes preventivos y reprogramaciones.

Servicios restablecidos y circulación normal

Desde la empresa aclararon que, tras la mejora de las condiciones operativas y la habilitación de los recorridos, todas las frecuencias fueron restablecidas y actualmente se desarrollan sin inconvenientes.

La interrupción del servicio se produjo en medio de una de las jornadas más complejas del incendio que comenzó en la zona de Puerto Patriada, con avance del fuego hacia Epuyén, evacuaciones preventivas y cortes en ruta 40. En ese escenario, el transporte público también se vio condicionado por el humo y las restricciones viales.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de la comunidad durante las horas en que los recorridos estuvieron suspendidos o limitados y señalaron que continúan a disposición para evacuar consultas o brindar información actualizada a los usuarios.

O.P.