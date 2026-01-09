Ruta 40 habilitada entre Epuyén y El Hoyo

La Municipalidad de Epuyén comunicó que quedó habilitada la circulación en la Ruta Nacional N°40, en el tramo Epuyén–El Hoyo, para todo tipo de vehículos, tras la autorización de Vialidad Nacional.

A pesar de la reapertura, las autoridades remarcaron que se debe circular con extrema precaución, ya que en algunos sectores la visibilidad se encuentra reducida como consecuencia del humo generado por los incendios forestales que afectan la región.

Además, se informó que continúan trabajando equipos de emergencia sobre la traza, por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad presente y mantener una conducción responsable.

Desde el Municipio agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad, y recordaron la importancia de extremar los cuidados al momento de transitar por la ruta.

