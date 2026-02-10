Habrá 4 jornadas de campañas oftalmológicas con evaluaciones gratuitas y lentes accesibles

Desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero, se desarrollarán cuatro jornadas de atención oftalmológica en El Hoyo, con sede en la Casa Amarilla, ubicada sobre la Plaza Antiguos Pobladores.

Las actividades estarán organizadas por dos instituciones distintas, que ofrecerán servicios complementarios y apuntados a distintos públicos, con el objetivo de ampliar el acceso a controles y tratamientos visuales en la zona.

Jueves 12 y viernes 13: evaluaciones gratuitas y lentes de bajo costo

Las primeras jornadas se realizarán el jueves 12 y viernes 13 de febrero, en el horario de 10 a 13 y de 16 a 19.30 horas, bajo la organización de la Fundación Argentina de Baja Visión.

Durante esos días, las personas que asistan podrán acceder a:

Evaluación oftalmológica gratuita

Lentes de bajo costo, con opciones antirreflex, para pantallas, bifocales y multifocales

Desde la organización informaron que es necesario confirmar asistencia previamente, comunicándose con Yesica al 011 2404 8043, para facilitar la organización de turnos y la atención.

Sábado 14 y domingo 15: atención para jóvenes y adultos

Las actividades continuarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 9 a 16 horas, en el mismo lugar, esta vez organizadas por la Asociación Civil Un Comienzo.

En estas jornadas se ofrecerán:

Examen visual gratuito

Lentes correctivos para jóvenes y adultos

Armazón gratuito

Valores solidarios para la confección de lentes, con una seña del 40% o 50%, según la medición y el tratamiento indicado

Para consultas e información, se encuentra disponible el teléfono (2974) 134393.

O.P.